Embarazadas, desplazadas y viviendo en una tienda de campaña. Es la situación en la que se encuentran 50.000 mujeres gazatíes a las que apenas les quedan recursos. "Duermo en el suelo, no hay cama", explica una de ellas. "He escuchado a mujeres que han parido en letrinas al lado de las tiendas donde viven", denuncia por su parte Pacale Coissar, coordinadora de Emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la Franja de Gaza.

Durante los próximos 30 días darán a luz 5.500 mujeres en el enclave palestino. De ellas, se prevé que 840 sufrirán complicaciones. Es lo que le ocurrió a Mona, que denuncia que "no había higiene ni cuidados adecuados" cuando dio a luz. Su bebé es uno de los 20.000 niños que han llegado al mundo allí desde que se recrudeció el conflicto.

Nacimientos que se producen en mitad de la miseria, como cuenta a laSexta Noticias Ruth Conde, enfermera pediátrica de MSF, que lo ha visto con sus propios ojos. "Nuestro equipo lo que se encontró es un sistema de salud que está completamente colapsado. Se daba de alta a mujeres después de una hora de haber dado a luz o después de cuatro o cinco horas de haberse hecho cesárea", explica.

Ello, con los peligros que conlleva para las madres: "El riesgo de hemorragia, falta de suturas, esa herida se puede abrir...", enumera la sanitaria. Y eso, para las mujeres que consiguen llegar a los centros sanitarios, porque otras "no han podido llegar al hospital bien porque no había espacio, porque no había medio de transporte, porque no hay seguridad", según relata Conde. De hecho, dos madres mueren cada hora a causa del conflicto.