Indignación en redes ante la polémica portada del 'Daily Mail' sobre May y Sturgeon: "No importa el 'brexit', quién gana en piernas"

La primera ministra Theresa May y la líder escocesa Nicola Sturgeon se han reunido para tratar la cuestión de un nuevo referéndum de independencia en Escocia mientras se pone en marcha la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En el encuentro entre dos de las personas más poderosas de la política británica, May reiteró su rechazo a la celebración de otra consulta para la soberanía de Escocia. No obstante, parece que no fue este el tema de mayor interés para el 'Daily Mail', cuya portada ha provocado una creciente indignación y ha hecho de Twitter un hervidero de opiniones contrarias a la plana del medio.

En su primera página, un polémico titular acompañaba de la siguiente forma a una foto de las protagonistas: "No importa el 'Brexit', quién gana en piernas", haciendo referencia al físico de ambas políticas y obviando el contenido que se trató durante la reunión.

Tal portada ha sido notablemente criticada en redes sociales por su contenido sexista. Más allá, el propio líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, se hizo eco de la controvertida página para ofrecer una crítica contundente: "Estamos en 2016. Este sexismo no debería existir. Vergüenza del Daily Mail".

It's 2017. This sexism must be consigned to history. Shame on the Daily Mail. pic.twitter.com/V3RpFSgfnO