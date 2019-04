May rechaza otro referéndum de independencia en Escocia: "Reino Unido al completo es una fuerza imparable"

A SOLO DOS DÍAS DE ACTIVAR EL BREXIT

La premier británica ha llegado a su cita con la ministra principal escocesa con un mensaje claro: no permitirá un Reino Unido más débil. Theresa May, en una reunión tensa aunque cordial, ha reiterado su oposición a un nuevo referéndum de independencia en Escocia. Antes del encuentro, y a solo dos días de activar el Brexit, May ha llamado a la unidad.