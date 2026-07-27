Europa, en alerta por el fuego: la ola de incendios lleva a Italia a la mayor emergencia de su historia reciente

Los detalles En el país transalpino preocupa especialmente la evolución de la situación en Sicilia, donde se han quemado 24.000 hectáreas y han sido desalojadas algunas de las principales zonas turísticas de la isla.

La ola de incendios que afecta a Europa ha golpeado con fuerza a Italia, donde las altas temperaturas, la sequía y el viento han creado un escenario crítico. Sicilia es el epicentro de la preocupación, con incendios en Caltanissetta, Trapani, Palermo y Agrigento, que han destruido 24.000 hectáreas y provocado el desalojo de zonas residenciales y turísticas. En Cerdeña, los incendios en Gallura, Aglientu y Monti Russu han afectado áreas forestales cercanas a la costa. La Italia continental también sufre, con regiones como Calabria, Campania y Piamonte afectadas por las llamas. En total, más de 330.000 personas han sido evacuadas en el sur de Europa.

La ola de incendios golpea a toda Europa e Italia no es ajena. Igual que sucede en España, el país transalpino atraviesa uno de los peores momentos de su historia en lo que al fuego se refiere debido al contexto de altas temperaturas, sequía y viento que está extendido por el Mediterráneo.

La situación en Sicilia es, actualmente, el principal foco de preocupación en Italia. En las últimas horas se han registrado cuatro grandes incendios en Caltanissetta, Trapani, Palermo y Agrigento, con un total de 24.000 hectáreas afectadas . En las dos últimas provincias se han producido grandes desalojos de zonas residenciales y turísticas. En total, unos 6.000 efectivos están luchando contra las llamas en Sicilia.

También se ha visto enormemente afectada por el fuego Cerdeña. La otra gran isla del país ha sufrido tres grandes incendios, que se concentran en Gallura, Aglientu y el bosque de Monti Russu. Las llamas han afectado masas forestales próximas a la costa y han obligado incluso a evacuar playas y centros turísticos.

Pero el fuego también está golpeando con dureza a la Italia continental. Regiones como Calabria, Campania o Piamonte están sufriendo los estragos de un episodio que se ha generalizado en las últimas horas debido a la combinación de calor extremo, baja humedad, fuertes rachas de viento y vegetación extremadamente seca.

Todo el sur de Europa, asediado por el fuego

La ola de incendios se ha extendido por todo el sur de Europa durante los últimos días por las condiciones meteorológicas extremas. Entre España, Italia y Francia ya son más de 330.000 las personas que han sido evacuadas como consecuencia de las llamas. Además, se han calcinado más de 119.000 hectáreas en los tres países.

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