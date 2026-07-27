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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Emergencia por el fuego

Europa, en alerta por el fuego: la ola de incendios lleva a Italia a la mayor emergencia de su historia reciente

Los detalles En el país transalpino preocupa especialmente la evolución de la situación en Sicilia, donde se han quemado 24.000 hectáreas y han sido desalojadas algunas de las principales zonas turísticas de la isla.

Incendio forestal en Carini (Sicilia) Incendio forestal en Carini (Sicilia)Europa Press
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La ola de incendios golpea a toda Europa e Italia no es ajena. Igual que sucede en España, el país transalpino atraviesa uno de los peores momentos de su historia en lo que al fuego se refiere debido al contexto de altas temperaturas, sequía y viento que está extendido por el Mediterráneo.

La situación en Sicilia es, actualmente, el principal foco de preocupación en Italia. En las últimas horas se han registrado cuatro grandes incendios en Caltanissetta, Trapani, Palermo y Agrigento, con un total de 24.000 hectáreas afectadas . En las dos últimas provincias se han producido grandes desalojos de zonas residenciales y turísticas. En total, unos 6.000 efectivos están luchando contra las llamas en Sicilia.

También se ha visto enormemente afectada por el fuego Cerdeña. La otra gran isla del país ha sufrido tres grandes incendios, que se concentran en Gallura, Aglientu y el bosque de Monti Russu. Las llamas han afectado masas forestales próximas a la costa y han obligado incluso a evacuar playas y centros turísticos.

Pero el fuego también está golpeando con dureza a la Italia continental. Regiones como Calabria, Campania o Piamonte están sufriendo los estragos de un episodio que se ha generalizado en las últimas horas debido a la combinación de calor extremo, baja humedad, fuertes rachas de viento y vegetación extremadamente seca.

Todo el sur de Europa, asediado por el fuego

La ola de incendios se ha extendido por todo el sur de Europa durante los últimos días por las condiciones meteorológicas extremas. Entre España, Italia y Francia ya son más de 330.000 las personas que han sido evacuadas como consecuencia de las llamas. Además, se han calcinado más de 119.000 hectáreas en los tres países.

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