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Podrá fabricar misiles Patriot

Ucrania, el gran beneficiado durante la cumbre de la OTAN en Ankara

Parece mentira que entre las dos reuniones entre EEUU y Ucrania ha pasado poco más de un año. En una, Trump, atacó a Zelenski. Hace unas horas, le ha dado la licencia para fabricar misiles Patriot de forma ilimitada.

Trump permitirá a Ucrania fabricar misiles Patriot.

Preguntado por un periodista sobre un cara a cara entre Putin y Zelenski. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguraba que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, le dijo que le encantaría reunirse con Zelenski en Moscú. Y aprovechaba para preguntarle a Zelenski: "¿Irías tú a Moscú?".

El presidente ucraniano se mostraba indeciso e incluso bromeaba:"Es difícil. Hay muchos drones ucranianos allí, en el aire... (risas) Es peligroso para mí, será peligroso", aseguraba.

Si algo ha quedado claro de esta cumbre es que Ucrania ha sido la gran vencedora: Trump le permitirá fabricar misiles Patriot.

"Eso está genial, ¿verdad? De esta forma no podrán quejarse de que no les damos suficientes", afirmaba Trump.

La reunión entre ambos líderes, se desarrolló entre miradas y sonrisas cómplices, y alguna metedura de pata, como cuando han preguntado a los periodistas si tenían alguna pregunta para el presidente Putin.

Esta última reunión ha distado mucho de lo que fue aquel encendido encuentro en la Casa Blanca. "Estás en una posición muy mala, no tienes bazas. Estas jugando con la Tercera Guerra Mundial", aseguraba Donald Trump en aquel momento.

Y mientras, Putin sigue golpeando contra civiles ucranianos. Al menos cuatro personas han muerto y siete han resultado heridas en la ciudad ucraniana de Odesa. El caos continúa imperando en las gasolineras rusas por falta de combustible.

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