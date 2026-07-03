Identificada la presunta autora material de la explosión que dejó tres heridos en Mónaco: se la busca por intento de asesinato

Imagen de la presunta autora material de la explosión que dejó tres heridos en Mónaco

Los detalles La Fiscalía ha señalado que se trata de Anastasiia Berezovsk, de origen ucraniano, y consideran que no actuó sola.

Anastasiia Berezovska, una ucraniana de 39 años, ha sido identificada como la presunta autora de la explosión con mochila bomba en Mónaco el 29 de junio, que dejó tres heridos. La Fiscalía, que cree que no actuó sola, señaló que Berezovska realizó varios reconocimientos del área disfrazada de hombre. Se busca por intento de asesinato y colocación de explosivos, según Interpol. La explosión, activada a distancia, ocurrió en el centro de Mónaco y uno de los heridos es Vadim Ermolaev, un oligarca ucraniano sancionado. La investigación, que descarta el terrorismo, sitúa a Berezovska en Alemania.

Anastasiia Berezovska, una mujer ucraniana de 39 años, ha sido identificada como la presunta autora material de la explosión con una mochila bomba que tuvo lugar el pasado 29 de junio en Mónaco y que dejó tres heridos, según confirmó este viernes la Fiscalía, que considera que la identificada no actuó sola.

En este sentido, el fiscal adjunto del tribunal de Mónaco, Morgan Raymon, ha indicado que la mujer, que es morena y tiene un tatuaje "posiblemente de una serpiente", efectuó "varios reconocimientos" de la zona donde se produjo el atentado en los días previos, en ocasiones "disfrazada de hombre".

De esta forma, se busca a la sospechosa por delitos de intento de asesinato, colocación de explosivos con intención delictiva en la vía pública y asociación ilícita, según la alerta roja emitida por Interpol.

Raymon ha subrayado que los hechos llevan a pensar que la mujer "no actuó sola" y señalado que se detuvo a dos hombres el pasado miércoles, aunque las investigaciones no arrojaron pruebas de que ambos participaran en la explosión de manera activa, por lo que los arrestos fueron levantados.

En cuanto a la explosión, esta se produjo en la noche del 29 de junio en pleno centro, a la entrada del edificio del lugar de los hechos (entre el bulevar de Italia y la calle del reverendo padre Louis Frolla) y se activó mediante un dispositivo de control a distancia.

Uno de los tres heridos que causó la explosión es, según informaciones divulgadas por la prensa local, Vadim Ermolaev, un oligarca de origen ucraniano residente en el pequeño estado mediterráneo desde 2021. El magnate, de 58 años, construyó su fortuna inicialmente en el negocio inmobiliario, aunque luego se diversificó a otros sectores. Además, había sido objeto de sanciones dictadas por las autoridades ucranianas, que le reprochaban haber continuado haciendo negocios tras la ocupación por Rusia de Ucrania en 2014 y en connivencia con Moscú.

La lista de heridos por la explosión, de la que se descartó el terrorismo como origen, la completan un adolescente y una mujer que se encuentra en estado aún muy grave y a la que hubo que practicar una amputación de piernas, de acuerdo a la prensa local.

Fuentes de la investigación consultadas por el canal francés de televisión 'BFM' sitúan en Alemania la búsqueda de Anastasiia Berezovska en estos momentos.

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