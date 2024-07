El centro del huracán Beryl, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizó en el mar Caribe y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste con trayectoria hacia la Península de Yucatán, sureste de México, informó este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su comunicado más reciente, el SMN indicó que a las 18:00 hora local (00:00 GMT del miércoles) Beryl se localizó a 580 kilómetros (km) al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1.695 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Además, presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 295 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 35 km/h.

Beryl se dirigirá a Jamaica -se prevé que pase cerca de esta isla el miércoles- y al día siguiente afectará las islas Caimán. Además, puede pasar por las costas de Haití desde los límites con República Dominicana hasta la localidad de Anse d'Hainault, según el NHC. Justamente, el Gobierno de Jamaica anunció este martes el cierre del aeropuerto internacional y las oficinas gubernamentales no esenciales, como parte de los preparativos ante la llegada del ciclón.

Ante estas condiciones, el Meteorológico de México, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Cabo Catoche hasta Chetumal, Quintan Roo. El organismo indicó que "por el momento, dicho sistema no afecta costas mexicanas", sin embargo, de acuerdo a su trayectoria "se prevé que a partir del jueves, las bandas nubosas de Beryl ocasionen lluvias de intensas a puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la Península de Yucatán".

Ante esas condiciones, el SMN recomendó atender sus avisos y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil. El SMN advirtió el lunes de un doble impacto de Beryl en México, donde entre jueves y viernes tocaría tierra en Quintana Roo, el mayor estado turístico del país, y entre domingo y lunes, de la próxima semana, llegaría al estado de Veracruz, en el Golfo de México.

Este martes, el presidente de méxico, Andrés Manuel López Obrador, criticó el "sensacionalismo" en torno al huracán Beryl, que llegó el lunes a categoría 5, el ciclón más intenso para esta etapa temprana de la temporada de ciclones del Atlántico.

"No van a quedar desamparados nunca, pero que también no se alteren, porque va a haber también mucho sensacionalismo, demasiada información sobre el huracán, exagerada", pidió el mandatario a los habitantes del Caribe mexicano en su conferencia matutina. Beryl, que ha dejado cuatro muertos en las islas del Caribe, es el primer huracán de la temporada y sienta un "alarmante precedente" porque nunca se había formado a estas alturas de año un ciclón de máxima intensidad en el Atlántico, alertó este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Pero López Obrador señaló que "ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal", la capital de Quintana Roo, "o por ningún pueblo, todavía no hay eso".

En la actual temporada de huracanes del Atlántico, México ha recibido dos tormentas tropicales. La primera fue Alberto, el pasado 20 de junio, que dejó seis muertos en Nuevo León, estado de la frontera norte de México, además de destrozos e inundaciones en la capital Monterrey, la segunda ciudad más poblada de México.

Mientras que el segundo fue Chris, que tocó tierra en los primeros minutos del lunes 1 de julio en el estado de Veracruz. Las autoridades mexicanas pronosticaron en mayo hasta 41 ciclones con nombre en el océano Atlántico y el Pacífico, de los que al menos cinco impactarían al país.