El 'hombre árbol' de Bangladesh supera con éxito su primera operación

El joven, conocido como 'hombre árbol' por la extraña enfermedad que sufre al tener en sus manos y pies unas verrugas parecidas a cortezas de árbol, ha sido operado por primera vez y con "éxito" en elhospital principal público de Bangladesh.

Un equipo de nueve especialistas ha operado la mano de derecha de Abul Bajandar, de 26 años, según ha comunicado el doctor Samanta Lal Sen, coordinador de la unidad de quemados y cirugía plástica del Hospital Universitario de Dacca. "La primera operación ha sido un éxito. Ahora tenemos que hacer pruebas y análisis y procederemos a operar el resto de sus extremidades dentro de tres semanas", ha indicado la fuente.

Según Sen, el hombre se encuentra "bien" y "sonríe". Las verrugas comenzaron hace una década a inutilizar poco a poco las manos y pies de Bajandar, oriundo de una pequeña aldea de la provincia meridional de Khulna y que fue ingresado a finales de enero en el centro médico de la capital bangladesí.

La dolencia, epidermodisplasia verruciforme, es una enfermedad no contagiosa de la que únicamente se conocen unos pocos casos en todo el mundo. "A priori no existe cura", por lo que el objetivo de la operación es "proporcionar un alivio al paciente, mejorar su condición e intentar conseguir que sus manos y pies vuelvan a ser funcionales, pues en la actualidad no puede valerse por sí mismo", ha señalado el doctor Sen. No obstante, las verrugas volverán a crecer con el tiempo.

Abul, que vive con su esposa y una hija de tres años, se ganaba la vida conduciendo furgonetas, pero tras perder la funcionalidad en las manos tuvo que empezar a mendigar para salir adelante. Al principio acudió a homeópatas de su pueblo, tras lo cual fue transferido al principal hospital de su provincia y en los últimos cinco años ha visitado en varias ocasiones a doctores de la ciudad india de Calcuta, que le terminaron confirmando que no había cura para la enfermedad y que sólo tenía como única opción operarse.