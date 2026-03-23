La hipocresía de Netanyahu en su máxima expresión: acusa a Irán de querer matar a civiles mientras él lo hace

Los detalles El primer ministro israelí ha realizado dicha acusación desde Arad, localidad israelí donde Irán lanzó una ataque contra edificios residenciales, pero al mismo tiempo han lanzando una nueva ofensiva que ha acabado con la vida de 12 personas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha criticado a Irán por atacar una zona civil en Israel, acusándolos de querer matar civiles, pese a que él mismo ha sido responsable de la muerte de miles de civiles en Gaza, Líbano e Irán. Mientras denuncia a Irán, ataques israelíes en Tabiz han dejado víctimas, incluyendo niñas rescatadas de los escombros. Netanyahu, acusado de crímenes de guerra, busca apoyo internacional para continuar sus acciones. La postura de EEUU, expresada por Scott Bessent, apoya intensificar la guerra como forma de desescalarla, mientras Irán responde mostrando su arsenal en un vídeo propagandístico.

Benjamin Netanyahu ha reventado el medidor de hipocresía. El primer ministro israelí ha criticado a los iraníes porque asegura "que quieren matar civiles" después de la ofensiva ayatolá contra Arad, una localidad israelí. Y lo ha dicho el mismo que ha matado a decenas de miles de civiles inocentes, incluidas niñas y niños, en Gaza, en Líbano y en Irán.

"Si buscan pruebas de que Irán pone en peligro a todo el mundo entero, en las últimas 48 horas las ha dado. Irán atacó una zona civil. Lo hicieron con armas de asesinato en masa. Por suerte nadie murió, pero eso ha sido suerte, no su intención. La intención era matar civiles", aseveró Netanyahu desde la zona atacada por Irán.

Lo que se le olvida es que, al mismo tiempo que denuncia los actos iraníes, en Tabiz, al noroeste de Irán, sacaban a dos niñas entre los escombros tras un nuevo ataque israelí que ha dejado 12 muertos y cerca de 50 heridos.

Unos ataques a gran escala contra zonas residenciales, pero también contra zonas estratégicas. La nueva oleada de bombardeos dejó ardiendo un edificio de industria electrónica en Teherán que ha quedado completamente destrozado.

Y aún así, Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad pide ayuda a la comunidad internacional para seguir haciendo lo mismo: "Israel y EEUU están trabajando juntos para el resto del mundo y ha llegado el momento de que los líderes del resto de países se unan".

La ruta a seguir parece clara: apostar por la guerra. Tanto es así que hasta el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, defiende que intensificar la guerra es una manera de desescalarla: "A veces hay que escalar para desescalar".

"En qué realidad paralela están viviendo. Escalar para desescalar ya es lo que están haciendo. El régimen iraní sigue demostrando que no está dispuesto a poner la rodilla en tierra sino a represaliar a cada golpe que reciba", ha afirmado en Al Rojo Vivo Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH.

Ahora bien, Irán no se achanta y saca pecho con un vídeo propagandístico enseñando todo su arsenal.

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