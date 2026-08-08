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En una entrevista

El hijo de Joe Biden, emocionado al hablar del cáncer de su padre: "Ha hecho metástasis. Es muy doloroso"

¿Qué ha dicho? "Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia", ha señalado visiblemente emocionado Hunter Biden en la 'BBC'. "Es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo", ha añadido.

A3 Noticias de la Mañana (19-05-25) El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, padece un cáncer de próstata "agresivo" con metástasis A3 Noticias de la Mañana (19-05-25) El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, padece un cáncer de próstata "agresivo" con metástasisatresplayer

"Es muy doloroso, muy debilitante". El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ha concedido una entrevista a la 'BBC' donde, visiblemente emocionado, no ha dudado en hablar de la enfermedad del expresidente, al que diagnosticaron un cáncer de próstata el año pasado.

"Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia", ha señalado visiblemente emocionado Hunter. "Es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo", ha dicho sobre el exmandatario estadounidense, de 83 años.

El año pasado, tras dejar la Casa Blanca, el político demócrata anunció que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea. A pesar de estar sometido a tratamiento, Biden ha mantenido cierta actividad pública y participó el pasado junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

En la entrevista, su hijo explica que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes". "Es muy doloroso y muy debilitante", afirma sin cortapisas. "Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más", ha expresado.

Durante su mandato, entre 2021 y 2025, Biden fue objeto de constantes cuestionamientos por su avanzada edad y su capacidad para desempeñar el cargo. Finalmente, se vio obligado a renunciar a su campaña de reelección y ceder el testigo a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump.

Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría. En la entrevista, Hunter Biden se ha mostrado "agradecido" por ese gesto, aunque ha reconocido que no fue "algo bueno" para el legado de su padre.

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