Puerto Rico se queda sin agua: más de 500.000 personas tendrán cortes por turnos cada 48 horas

Los detalles El plan de ajuste se debe a que el nivel del embalse Carraízo, en Trujillo Alto, está en menos de 38 metros, cayendo en la zona llamada de 'ajustes operacionales', en la primera gran sequía de la isla desde 2015.

En Puerto Rico, más de 500.000 personas enfrentan un racionamiento de agua debido a la sequía que afecta al 80% del territorio. El embalse Carraízo, que abastece a siete municipios, ha caído a niveles críticos, lo que ha llevado al Gobierno y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a imponer restricciones de 48 horas. Este fenómeno, agravado por El Niño, podría extenderse a otros municipios. La AAA ha implementado 'oasis' para aliviar la situación, y el racionamiento podría intensificarse. Las escuelas operarán con jornadas reducidas y podrían recurrir a clases virtuales.

Con el máximo de agua posible almacenada, más de 500.000 personas se enfrentan en Puerto Rico desde este viernes al racionamiento impuesto por el Gobierno debido a los bajos niveles en el principal embalse de la isla, que suple a al menos siete municipios. El plan de ajuste se debe a que el nivel del embalse Carraízo, en Trujillo Alto -ciudad aledaña a San Juan-, está en menos de 38 metros, cayendo en la zona llamada de 'ajustes operacionales', en la primera gran sequía de la isla desde 2015.

Al entrar en esa fase, el Gobierno y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) decidieron racionar el agua en turnos de 48 horas para los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, que cuentan con unos 183.000 hogares y comercios abonados, lo que eleva el número de afectados al medio millón de personas.

Las condiciones de sequía afectan ya al 80% del territorio de Puerto Rico y en la franja sur del centro y oeste ha sido calificada de extrema, tras sufrir la isla el mes de julio más seco desde que comenzaron los registros en 1899, con tan solo el 9 % de lo normal. "Presiento que esto va para largo", dijo a EFE Elena Cabrera, residente de la zona metropolitana, al salir de un supermercado adonde fue a comprar agua embotellada para sus dos vecinas ancianas.

Oasis en diferentes zonas

Cabrera afirmó que se había preparado almacenando y comprando agua antes del anuncio del racionamiento, del que culpó en parte al Gobierno actual, pasados gobernantes y directivos de la AAA por "las malas decisiones" que han tomado en base al sistema. Los afectados divididos en dos zonas Para paliar la situación, la AAA ubicó 35 'oasis' en San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Loíza y Canóvanas y dividió el plan de interrupciones programadas en dos zonas.

La zona 1 tendrá servicio este viernes y sábado y se quedará sin agua el domingo, mientras que a la 2 se le interrumpió el suministro a las 06:00 hora local de hoy (10.00 GMT). Sin embargo, para desesperación de los residentes de la zona 1, el suministro de agua no se reanudó según lo estipulado, ya que debido a una avería de la semana pasada hay que esperar a que se llenen los tanques para comenzar a recibir agua potable, explicó la AAA.

La sequía ha provocado que en el embalse Carraízo se vean peces muertos en la orilla y que haya personas como Yadalis González Meléndez pescando sobre las piedras que quedan expuestas a cientos de metros de las compuertas. González Meléndez expresó a EFE su preocupación por los bajos niveles del embalse y comentó que la falta de agua ha provocado una merma en la cantidad de peces que usualmente hay allí.

El racionamiento podría aumentar y extenderse

La sequía se enmarca en pleno fenómeno climático de El Niño, asociado a un aumento de temperaturas, el cual se espera que se intensifique en el periodo agosto-octubre, lo que contribuirá a cambios en los patrones de precipitaciones, según la Organización Meteorológica Mundial.

Con estos pronósticos, el Gobierno, que declaró el estado de emergencia para el uso del agua a finales de julio, ha advertido de que es posible que las interrupciones de suministro de agua programadas se extiendan a otros municipios de la isla.

Además de Carraízo, el embalse de Cidra también ha tenido que realizar ajustes operativos y otros cinco se encuentran en observación y podrían necesitar ajustes similares próximamente. A su vez, el plan de racionamiento se dividió en dos fases: la 1, que entró en vigor este sábado, consiste en interrupciones programadas cada 48 horas, mientras que la 2 establecerá un solo día con suministro y tres sin servicio.

Esta falta de agua afecta a los hogares, los comercios y también las escuelas, que van a funcionar los días de racionamiento con jornada reducida y no se descarta que acaben dando las clases de manera virtual, como ocurrió en la pandemia.

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