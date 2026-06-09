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Poco querido en NY

Donald Trump, abucheado por el Madison Square Garden en el Knicks-Spurs de las Finales de la NBA

¿Por qué es importante? Trump es el primer presidente de Estados Unidos en el cargo en acudir a unas Finales de la NBA. Pese a los abucheos durante la ceremonia del himno estadounidense, el mandatario ha mantenido la sonrisa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Madison Square Garden durante el New York Knicks-San Antonio SpursEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Madison Square Garden durante el New York Knicks-San Antonio SpursAgencia AP
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue recibido este lunes por unos sonoros abucheos cuando la pantalla gigante del Madison Square Garden, sede del tercer partido de las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs, anunció su presencia.

Trump fue invitado al partido por James Dolan, dueño de los Knicks, y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en el cargo en acudir a unas Finales NBA. Las cámaras mostraron a Trump en un palco del Madison Square Garden, sonriente durante la ceremonia del himno nacional estadounidense.

En el Madison Square Garden fueron notables los abucheos, que superaron claramente los aplausos de una minoría de aficionados, según pudo constatar EFE, presente en el pabellón.

Nueva York blindó la zona del Madison Square Garden para asegurar máxima seguridad para la llegada de Trump y, entre otras medidas, se anuló la típica fiesta de visionado del partido en las afueras del pabellón. Las autoridades ordenaron a los aficionados llegar al estadio con tres horas de antelación y sin mochilas ante los controles de seguridad reforzados, al estilo de los de aeropuertos.

Desde su regreso al poder en 2025, Trump se ha convertido en un habitual de los eventos deportivos, algo poco común entre los presidentes de Estados Unidos. Trump estuvo en la última final del Abierto de Estados Unidos de tenis en Nueva York, ganada por Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, y también asistió a la Ryder Cup de golf, su deporte favorito.

El presidente ha acudido además a otros grandes eventos, como el Super Bowl de Nueva Orleans, la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, las 500 Millas de Daytona de la NASCAR o una velada de la UFC en Miami, entre otros.

Estrellas en la pista... y en las gradas

De Donald Trump a estrellas desatadas como los actores Ben Stiller y Timothée Chalamet y el director de cine Spike Lee, el Madison Square Garden se llenó este lunes de 'VIP' para el tercer partido entre New York Knicks y San Antonio Spurs.

Tras alcanzar hace unos días un precio de 7.000 dólares para las entradas más baratas, este lunes un asiento en el Madison Square Garden se vendía por cerca de 5.300 dólares y el pabellón neoyorquino firmó el lleno absoluto para apoyar el sueño de los Knicks de conquistar un anillo NBA por primera vez en 53 años.

Tracy Morgan, Tina Fey, Ben Stiller y Timothée Chalamet, durante el tercer partido de las Finales de la NBATracy Morgan, Tina Fey, Ben Stiller y Timothée Chalamet, durante el tercer partido de las Finales de la NBAReuters

Ben Stiller, Spike Lee o Chalamet apostaron por una experiencia más inmersivas y estuvieron sentados, como habitual, en las codiciadas butacas a pie de pista. Un asiento de primera fila en el Madison Square Garden se vendía por cifras superiores a los 70.000 dólares.

Entre los demás famosos presentes en el Garden estuvieron los exjugadores de los Knicks Patrick Ewing y Walt Frazier.

El partido ha acabado con victoria de los Spurs por 111-115 ante los Knicks, en el primer partido de unas Finales de la NBA en la ciudad desde 1999, reduciendo a 2-1 la ventaja neoyorquina en la serie.

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