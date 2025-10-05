No hay alto el fuego: laSexta vive en directo los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza

Los detalles Ana Pastor se desplaza hasta uno de los kibutz atacados el 7 de otubre de 2023 y muestra en directo cómo el Ejército israelí sigue atacando el enclave palestino: "Lo que escucháis es parte del bombardeo y de la masacre"

Israel continúa sus ataques sobre Gaza, ignorando la petición de Donald Trump de detener los bombardeos por el bien de los rehenes. A pesar de sus propios comunicados sobre cesar la ofensiva, el sonido de la guerra sigue presente en Palestina. Ana Pastor, periodista de laSexta, ha sido testigo de los bombardeos desde la frontera entre Israel y Palestina. Mientras, en vísperas de una cumbre en El Cairo con la participación de Egipto, Qatar y EEUU, Israel sigue atacando, dejando un saldo de más de 67.000 muertos en Gaza en dos años, entre ellos cerca de 20.000 niños. Las FDI advierten a los habitantes que no regresen, ya que la zona sigue siendo de combate.

Israel sigue con sus ataques sobre Gaza. Sigue bombardeando el enclave a pesar de la petición de Donald Trump. A pesar de que el presidente de EEUU les ha pedido que lo dejen, que lo hagan por el bien de los rehenes. Y también a pesar de sus propios comunicados, con mensajes como los de que iban a cesar la ofensiva o que estaban en maniobras defensivas. Pero no es así. El sonido de la guerra continúa más que presente en Palestina.

Las bombas caen en el enclave. Los drones siguen sobrevolando los cielos gazatíes. Los aviones, lo mismo. El humo causado por los impactos de los misiles aún es parte del paisaje palestino. Aún es parte del día a día de la Franja de Gaza.

Y de todo eso ha sido testigo un equipo de laSexta. De todo ha sido testigo Ana Pastor. La periodista ha estado en una de las vallas que separa Palestina de Israel y desde allí ha escuchado cómo caían las bombas sobre Gaza.

"No sé si podéis ver allí al fondo una Columba de humo de una de las explosiones que acaba de haber", ha expresado desde la frontera entre Israel y Palestina para constatar que los israelíes continúan con los ataques.

Que continúa con un bombardeo a pesar de comunicar que había parado las operaciones: "Eso que escucháis es el paso de los aviones. Eso que habéis escuchado es parte del bombardeo, de la masacre que se está llevando aquí"

"Hemos visto aviones. Hemos visto drones... Y aquí están sus soldados, casi todas mujeres y jóvenes. Es lo habitual en Israel", ha compartido desde uno de los kibutz atacados por Hamás el 7 de octubre donde "mataron y secuestraron a muchas familias". "Dos años después siguen cayendo las bombas", concluye Ana Pastor.

En vísperas de El Cairo

Todo, en vísperas de la cumbre en El Cairo. De esa cumbre en la que, además de israelíes y gazatíes, estarán Egipto, Qatar y EEUU. De una en la que se debatirá, como ha confirmado el país anfitrión, sobre la propuesta de Trump y la entrega de rehenes y cautivos. A escasas horas de esa reunión, Israel no deja de atacar.

No deja de matar. En Gaza, en apenas horas, han asesinado a tiros a cinco personas que se dirigían a sus casas en zonas en las que Israel mantiene su presencia militar. Y también a otros cinco que buscaban volver a Ciudad de Gaza ante una posible paz. Sus cadáveres, en el Hospital Al Awda de Nuseirat.

Porque muchos están tratando de regresar. Esperanzados por lo que pueda pasar en Egipto. Las FDI, que dicen que están en maniobras defensivas, ya les ha advertido que no lo hagan. Que, a pesar de sus comunicados, sigue siendo "una zona de combate".

Una en la que Israel prosigue con un genocidio que ha dejado ya más de 67.000 muertos en Gaza en apenas dos años. Entre ellos, hay cerca de 20.000 niños.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.