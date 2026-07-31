Nirmal Purja, el polémico alpinista de los 14 ochomiles en 190 días, desaparece junto a otros nueve alpinistas en el Broad Peak

Los detalles Los alpinistas habrían sido arrastrados por una avalancha en el pico de 8.051 metros en el Broad Peak. Nirmal Purja, el polémico alpinista que conquistó los 14 ochomiles en 190 días, es uno de los desaparecidos junto a otros nueve alpinistas.

Los equipos de búsqueda paquistaníes localizaron los cadáveres de cuatro escaladores tras la desaparición de al menos diez alpinistas en una posible avalancha en el Broad Peak. Entre los desaparecidos está Nirmal Purja, alpinista nepalí conocido por su récord de ascensión rápida de las 14 montañas más altas del mundo. Las operaciones de búsqueda continúan en una zona remota y de difícil acceso. La expedición incluía escaladores de diversos países. La empresa Seven Summit Treks informó que tres guías sherpas también están desaparecidos. El Broad Peak es una de las ascensiones más exigentes de Pakistán.

Los equipos de búsqueda paquistaníes localizaron el viernes los cadáveres de cuatro escaladores, después de que al menos diez alpinistas desaparecieran un día antes en lo que se sospecha que fue una avalancha en el Broad Peak, según informaron fuentes paquistaníes.

Entre los desaparecidos se encuentra el alpinista nepalí Nirmal Purja, de 43 años, que ostenta el récord de la ascensión más rápida de las 14 montañas más altas del mundo, según informó el Club Alpino de Pakistán. Se cree que los alpinistas fueron arrastrados por una avalancha en el pico de 8.051 metros (26.414 pies), la duodécima montaña más alta del mundo, alrededor del mediodía del jueves.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban el viernes, según declaró Sajid Hussain, subdirector del departamento de turismo de la región pakistaní de Gilgit-Baltistán. La búsqueda se centraba en una "zona remota y de difícil acceso", señaló Hussain.

Los cuatro cadáveres hallados aún no habían sido recuperados, según fuentes de seguridad pakistaníes, que no dieron detalles sobre el lugar donde fueron encontrados. Se han enviado dos helicópteros de rescate de la Aviación del Ejército de Pakistán. "Seguimos teniendo esperanzas de que los escaladores desaparecidos sean rescatados sanos y salvos", afirmó el club. "Según se ha informado, todo el equipo lleva sin dar señales de vida desde la avalancha".

La expedición estaba formada por Purja y otros nueve escaladores de Nepal, Pakistán, Omán, Estados Unidos y China. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, declaró que las autoridades chinas estaban "verificando urgentemente la situación y recabando información" y que "están dispuestas a ofrecer ayuda en función de las necesidades de la parte pakistaní".

La empresa de senderismo Seven Summit Treks contaba con tres guías sherpas entre los escaladores desaparecidos, según declaró Chhang Dawa Sherpa, miembro del consejo de administración. Chhang explicó que la última ubicación registrada de los miembros del equipo en el momento de la supuesta avalancha era a 6.600 metros (21.653 pies) y que "cayeron en picado desde allí".

El Broad Peak, situado en la región de Gilgit-Baltistán, está considerado como una de las ascensiones más exigentes de Pakistán. Purja escaló por primera vez el Annapurna, la décima montaña más alta del mundo, el 23 de abril de 2019, y a continuación comenzó a afrontar otros "ochomiles".

Su fama internacional se disparó tras el estreno, dos años más tarde, de un documental de Netflix que narraba su aventura. De los 14 picos más altos del mundo, ocho se encuentran en Nepal, cinco en Pakistán y uno en el Tíbet.

Los expertos en alpinismo afirman que, hasta la fecha, apenas algo más de tres docenas de alpinistas han escalado las 14 cumbres.

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