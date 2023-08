El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el derribo de un avión no tripulado ucraniano a las afueras de la capital del país, Moscú, sin víctimas. La intercepción ha tenido lugar sobre las 06:50 horas (hora local) en la localidad de Pokróvskoe, en el distrito de Ruzsky, que se encuentra a unos 100 kilómetros de Moscú, de acuerdo con el Ministerio. "Hemos frustrado un intento del régimen de Kyiv de llevar a cabo un ataque terrorista con un vehículo aéreo no tripulado. El vehículo aéreo no tripulado ucraniano fue detectado por la defensa aérea y suprimido por medio de guerra electrónica", reza un comunicado. El Kremlin ha indicado que después de que el dron perdiera el control, ese se estrelló "cerca" de la localidad ya mencionada, Pokróvskoe. Europa Press