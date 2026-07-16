EEUU someterá a pruebas anuales y obligatorias de testosterona a los soldados que tengan 30 años o más

Los detalles El secretario de Defensa de Trump afirma que está "científicamente probado" que su nivel reduce con la edad. Van a ofrecer terapias de reemplazo para que sus tropas "funcionen al máximo de sus capacidades".

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump, ha anunciado la implementación de pruebas anuales y obligatorias de testosterona para soldados estadounidenses de 30 años o más, con el fin de abordar la deficiencia de testosterona y sus efectos en la salud. Según Hegseth, los niveles de testosterona disminuyen naturalmente con la edad, y las pruebas permitirán ofrecer terapias de reemplazo para asegurar niveles adecuados. La medida es obligatoria, pero el tratamiento es voluntario. Esta iniciativa sigue a la flexibilización de restricciones sobre terapias de reemplazo de testosterona. Los demócratas critican la medida, destacando su prohibición para militares transgénero.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump, ha anunciado que se van a realizar pruebas anuales y obligatorias de testosterona para todos los soldados de Estados Unidos que tengan 30 años o más. La iniciativa, dice, tiene como objetivo combatir la deficiencia de testosterona y los perjuicios para su salud.

Así lo ha confirmado en un vídeo publicado en las redes sociales del Pentágono: "Está científicamente probado que los niveles de testosterona suelen disminuir de forma natural con el envejecimiento".

La prueba, afirma Hegseth, tendría como efecto ofrecer a las tropas terapias de reemplazo de testosterona para "garantizar que tengan los niveles adecuados" y que funcionen "al máximo de sus capacidades".

Y va a ser obligatoria, formando parte de las pruebas anuales a las que se someterán las tropas. Tan solo será voluntaria la decisión de si aceptan o si no un tratamiento de reemplazo hormonal en caso de que se le diagnostique un nivel bajo. Los que tengan menos de 30 podrán escoger realizarse tal test.

La medida llega después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU haya flexibilizado algunas restricciones sobre las terapias de reemplazo de testosterona, incluyendo un anuncio para tratar de eliminar los límites de su uso en hombre con niveles bajos por temas de edad.

Ligada a la hombría, es un asunto que se ha convertido en una obsesión para el movimiento MAGA. Lo han expresado así personalidades como el locutor ultraderechista Tucker Carlson e incluso Robert F. Kennedy, secretario de Salud. A sus 72 años, ha vendido la idea de inyectarse testosterona para combatir el envejecimiento.

Un nivel bajo de testosterona puede estar ligado a problemas de estrés y puede conllevar pérdida de masa muscular, obesidad o impotencia. También a problemas más graves como la depresión y la diabetes.

Su inyección se ha convertido en algo habitual en los gimnasios para quienes quieran aumentar su masa muscular. El consumo de esta sustancia puede provocar acné, caída del cabello y también infertilidad y coágulos.

Las reacciones al anuncio de Hegseth no se han hecho esperar. Los demócratas se han opuesto de manera frontal, señalando que se ha prohibido su uso a los militares transgénero que dependían de ella para su terapia hormonal.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido