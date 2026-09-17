Grababan porno violento, asesinaban y disolvían en ácido a sus víctimas: un padre y un hijo acusados del crimen de cinco mujeres en Filadelfia

Los detalles "Debemos encontrar pruebas que respalden lo que creemos", han dicho los agentes. Sospechan que podrían estar detrás de la desaparición de otras, al menos, dos mujeres. Los investigadores tratan de averiguar el paradero de más de medio centenar de personas que aparecen en los vídeos.

La Policía de Filadelfia sospecha que un padre e hijo son responsables de la desaparición de al menos siete mujeres en Estados Unidos y la muerte de cinco. Tras investigar, encontraron cinco urnas con cenizas humanas y numerosas pruebas digitales en su casa. Raymond Charles Orsh, el padre, era productor de pornografía violenta y murió en 2025. Se cree que su hijo fue cómplice y ya ha sido detenido. Además, hallaron un millón de fotografías y vídeos de mujeres inconscientes y un laboratorio casero en el sótano. La policía busca evidencias adicionales y el paradero de más de cincuenta personas de las grabaciones.

Los dos hombres que pueden ver en la fotografía que encabeza esta información son padre e hijo. Aunque lo más importante es que son una pareja de asesinos. Es lo que sospecha la Policía de Filadelfia. Es más, creen que están tras la desaparición de al menos siete mujeres en Estados Unidos y de la muerte de cinco.

Tras investigar a estos dos hombres, los policías creen que en su casa podría esconderse la respuesta a cinco asesinatos. "Encontramos cinco urnas que contenían cenizas humanas y gran cantidad de pruebas digitales", ha contado uno de los agentes responsables del caso.

La principal hipótesis es que el padre fue el autor de los crímenes. Se llamaba Raymond Charles Orsh y era productor de pornografía violenta. Murió en 2025. Además, consideran que no actuó solo, que su hijo sería un cómplice. Vivían juntos y el vástago ya ha sido detenido.

La Policía de Filadelfia ha encontrado más de un millón de fotografías y vídeos que muestran a mujeres inconscientes, drogadas o con heridas, interactuando con Orsh.

Por si esto fuera poco, en el sótano de la vivienda han descubierto un laboratorio casero. Todo apunta a que, después de grabar el material, mataban a algunas de sus víctimas y las disolvían en ácido.

"Debemos encontrar pruebas que respalden lo que creemos", han dicho los agentes. Sospechan que podrían estar detrás de la desaparición de otras, al menos, dos mujeres. Aunque podrían ser más, porque los investigadores tratan de averiguar el paradero de más de medio centenar de personas que aparecen en las grabaciones.

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