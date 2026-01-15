Machado confía en Trump para la "libertad de Venezuela" tras una reunión en la que le ha entregado el Nobel de la Paz y pese al respaldo de EEUU a Delcy

Sí, pero... La Casa Blanca dice que Trump está "comprometido" con la celebración de unas elecciones en Venezuela, pero evita establecer un plazo, a la vez que celebra el primer acuerdo para la venta de petróleo venezolano.

María Corina Machado se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, mostrando optimismo sobre el apoyo del presidente estadounidense para la libertad de Venezuela. Aunque Washington respalda a Delcy Rodríguez, Machado entregó a Trump el Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado. Durante el encuentro, Trump y Machado discutieron las realidades de Venezuela, pero sin buscar compromisos políticos. La Casa Blanca reiteró su apoyo a Rodríguez y destacó la cooperación en el control del petróleo venezolano. Machado, tras el encuentro, abogó por un nuevo proceso electoral y expresó su compromiso con Edmundo González como presidente electo.

María Corina Machado ha salido este jueves sonriente y optimista de su reunión a puerta cerrada con Donald Trump. La líder opositora ha afirmado que cuenta con el presidente estadounidense "para la libertad de Venezuela", pese a que en Washington reiteran su apoyo a la chavista Delcy Rodríguez, a la que Trump ha definido como una persona "fantástica".

Por el momento no han trascendido muchos detalles sobre el contenido de la reunión. La Casa Blanca afirmó por la tarde que Trump quería hablar de "lo básico" y de "las realidades de Venezuela". Sin embargo, nada apuntaba a que buscase ningún tipo de acuerdo o compromiso político.

Lo que sí se ha confirmado del encuentro es insólito: Machado ha hecho entrega a Donald Trump del Premio Nobel de la Paz. La líder venezolana lo ganó el año pasado, provocando la furia del republicano, que había hecho una intensa campaña por el galardón, asegurando en repetidas ocasiones que había parado ocho guerras —una afirmación que, por otro lado, no es cierta—.

Ella misma ha dicho que se lo ha "presentado" como hizo el general Lafayette a Simón Bolívar. "Hace 200 años, el general Lafayette le entregó al presidente una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, que siempre atesoró. Justo 200 años después, la gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento", ha declarado.

La líder opositora llegó a la Casa Blanca con semblante serio y sin responder preguntas a su primera reunión con el presidente de EEUU. Entró por la puerta oeste del complejo, no por la principal que se reserva a las visitas oficiales, y salió más de dos horas después. En ese tiempo, mantuvieron un almuerzo en una sala privada, alejada del Despacho Oval.

Trump, "comprometido" con unas elecciones

Durante esa comida, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump esperaba que fuese una conversación "buena y positiva". "María Corina Machado que es una voz muy remarcable de la gente de Venezuela y el presidente está deseando hablar con ella sobre lo que está ocurriendo", comentó en una rueda de prensa.

La portavoz aseguró que Trump sigue "comprometido" con la celebración de unas elecciones en Venezuela, aunque evitó establecer un plazo concreto. Además, insistió en el respaldo de EEUU a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y alabó la "cooperación" de su gobierno con las exigencias de Washington.

Entre esas imposiciones figura el control de la venta del petróleo venezolano y la restricción de que, con los ingresos obtenidos, el país solo pueda adquirir productos estadounidenses. Una operación que ya está en marcha, puesto que EEUU ha cerrado una primera transacción por 430 millones de dólares.

"Al presidente le está gustando lo que ve, así que espera que siga así", espetó Leavitt. Al mismo tiempo, dejó claro que por ahora Trump no tiene intención de que Machado o Edmundo González Urrutia tomen el poder en el país porque, según los informes que maneja el presidente, carecen de apoyo suficiente para liderar la transición.

"Venezuela tiene un presidente electo"

Al salir de la comida, Machado ha asegurado que la reunión había ido "muy bien". Portando un cartel por la liberación de su compañero de la oposición Juan Pablo Guanipa, encarcelado en Venezuela desde el pasado mayo, se ha marchado rápidamente al Capitolio para reunirse con senadores estadounidenses.

Allí ha hablado con la prensa y ha calificado el encuentro en la Casa Blanca de "momento es histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo".

Asimismo, ha destacado que el objetivo de la oposición es convertir a "Venezuela en un país libre y seguro, y en el aliado más fuerte que Estados Unidos haya tenido jamás en esta región".

Ha pedido avanzar hacia "un nuevo y genuino proceso electoral" y ha insistido en que "Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él", en referencia a Edmundo González.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.