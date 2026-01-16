Así fue el rescate de María Corina Machado en mar abierto para salir de Venezuela: frío, fuerte oleaje y una vértebra fracturada

Los detalles La organización de veteranos Grey Bulls Rescue se encargó de trasladar a la líder opositora hasta la isla de Curazao, donde cogió un avión destino Noruega.

María Corina Machado fue rescatada por Grey Bulls Rescue, una organización privada estadounidense, tras más de un año en la clandestinidad en Venezuela. El pasado 9 de diciembre, Machado huyó del país para asistir al Premio Nobel de la Paz en Noruega. La operación, denominada 'Golden Dynamite', se realizó de noche en mar abierto. Machado partió en una pequeña embarcación y, al encontrarse con el escuadrón, fue llevada a Curazao para tomar un vuelo a Oslo. Durante el escape, sufrió una fractura de vértebra. Grey Bulls Rescue, liderada por el veterano Bryan Stern, se dedica a rescatar personas de zonas de conflicto.

María Corina Machado fue rescatada por una organización privada estadounidense, que la ayudó a escapar de Venezuela. Este viernes se han divulgado las primeras imágenes de esa intensa operación para sacar a la líder opositora y que hizo de noche y en mar abierto. Un rescate en el que, además, Machado sufrió una fractura de vértebra.

Su huida de Venezuela se produjo el pasado nueve de diciembre. Después de más de un año en la clandestinidad, Machado decidió salir del país para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega.

Salió en plena noche desde algún punto de Venezuela en una pequeña embarcación y, sorteando los controles policiales, llegó a mar abierto, donde se encontró con el escuadrón de Grey Bulls Rescue.

Se trata de una organización estadounidense "sin ánimo de lucro dirigida por veteranos y financiada por donantes, dedicada a salvar a estadounidenses y aliados de zonas de guerra, zonas de desastre y regiones marginadas", según indica la propia organización en su página web.

Fundada por el veterano Bryan Stern, que estuvo en el Ejército y la Marina de los EEUU y ha sido galardonado con la Medalla Corazón Púrpura, opera en distintos países del mundo y publica sus hazañas en redes sociales.

Operación 'Golden Dynamite'

El propio Stern participó en la operación para salvar a Machado, llamada 'Golden Dynamite' (Dinamita Dorada). En el vídeo publicado en redes sociales, se le ve haciendo pequeñas actualizaciones de la misión y admite que, aunque han trabajado más veces en Venezuela, "ésta es una 'gran enchilada'".

"Pasar de donde está a donde necesita estar es definitivamente un reto. Veremos cómo va", comenta antes del rescate.

Ya por la noche, se ve cómo esperan a que llegue la embarcación de Machado. "Son ellos", comentan. Entonces llaman a Machado y, cuando reciben respuesta, le preguntan si lleva alguna mochila o maleta. "Sí, una maleta", responde ella.

Las imágenes son muy oscuras, pero también se escucha a Stern presentarse. "Hola, mi nombre es Bryan, encantado de conocerte", afirma y continúa: "Te tengo". Entonces Machado comenta que se encuentra con "mucha humedad y frío".

Una vez en la embarcación de los Grey Bulls, la líder opositora se grabó para tener una prueba de vida. Vestida de negro y con una gorra, declara: "Soy María Corina Machado, estoy viva, a salvo y muy agradecida a Grey Bulls".

Al final del vídeo, se escuchan los códigos de los Grey Bulls: "Jackpot, jackpot, dinamita dorada en ruta". La organización llevó a la venezolana hasta la isla neerlandesa de Curazao, donde cogió un avión destino Oslo.

En el trayecto hasta el barco de Grey Bulls, Machado tuvo que soportar un fuerte oleaje y frío, propios del mes de diciembre. Además, sufrió la fractura de una vértebra, según le confirmaron los médicos en Noruega.

