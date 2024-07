Mientras la antorcha olímpica recorre ya las calles de París, la red ferroviaria francesa ha sufrido un sabotaje masivo a tan solo horas de que arranquen unos Juegos Olímpicos que se enfrentan al mayor reto de seguridad de los últimos tiempos.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) ha denunciado este viernes un "ataque masivo"contra su red de trenes de alta velocidad que se habría perpetrado durante la madrugada, afectando a tres de cada cuatro líneas en dirección a la capital gala. Un ataque coordinado que afectaría a 800.000 viajeros y que se produce a horas antes de la esperada ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los ataques han consistido en incendios provocados de forma coordinada en conductos de cables de alimentación de la señalización y de comunicaciones. Así, la compañía ha especificado que la red "fue víctima de varios actos maliciosos simultáneos" que afectan a tres líneas y ha manifestado que "se desataron incendios causados de forma intencionada para dañar las instalaciones".

"Tras este ataque masivo destinado a paralizar la red de líneas de alta velocidad, un gran número de trenes fueron desviados o cancelados", ha indicado la empresa a través de su cuenta en la red social X, donde ha pedido a los viajeros que puedan posponer su viaje que "no acudan a las estaciones".

El Gobierno habla de "acciones criminales"

La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, ha denunciado "un intento de desestabilización de Francia" en un día clave para el país. Por su parte, el ministro de Transportes de Francia, Patrice Vergriete, ha denunciado estas acciones y ha adelantado que las mismas "perturbarán fuertemente el tráfico también durante el fin de semana". "Condeno firmemente estas acciones criminales que quieren afectar la salida para las vacaciones de muchos franceses", ha indicado.

Vergriete ha expresado además su "gran agradecimiento" a los equipos de la SNCF, que "se encuentran ya trabajando para restablecer lo más rápido posible las condiciones de circulación" tras estos ataques "coordinados" contra la red.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha afirmado este mismo viernes en declaraciones concedidas a la emisora RTL que "hay más de 50.000 personas destinadas a proteger a los franceses" en el marco de la importante cita deportiva y ha agregado que las fuerzas de seguridad han desarticulado "cuatro proyectos de acción violenta" durante las últimas semanas.

Líneas afectadas por el "ataque" a la red de trenes de París

Las líneas afectadas, con retrasos y suspensiones, son las de los ejes norte -que incluyen también los trenes a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Alemania-, oeste -Bretaña, Burdeos- y este -Estrasburgo, Fráncfort-. Las estaciones del Norte, del Este y de Montparnasse han quedado especialmente afectadas, con miles de viajeros atascados desde la mañana. La más afectada sería la estación de Montparnasse, donde una multitud de personas se encuentran varadas sin poder viajar.

La compañía ha recalcado que la cuarta línea no ha resultado afectada porque se ha "desarticulado" un ataque contra la misma. "Nuestros equipos están en el lugar para proceder al diagnóstico e iniciar las reparaciones", ha indicado. Sin embargo, ha reconocido que la circulación en las líneas Atlántico, Norte y Este "están muy afectadas". "Algunos trenes han dado la vuelta, mientras que un gran número de ellos han sido cancelados", ha señalado.

Evacuado un aeropuerto

Horas después de conocerse el sabotaje, Francia volvió a sufrir un nuevo susto. En esta ocasión por un aviso de bomba que obligó a evacuar el aeropuerto transfronterizo con Suiza conocido como el Basilea-Mulhouse-Friburgo. Una alerta que obligó a paralizar las operaciones de vuelo durante unas dos horas. Pasado este tiempo la terminal, y vía X, desactivaba la alerta al haber comprobado que la seguridad está garantizada.

A punto de arrancar los Juegos Olímpicos de París

Las autoridades prevén que las incidencias se prolonguen al menos todo el fin de semana, justo cuando comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos. Además, cabe recordar que las competiciones deportivas se celebran en distintas ciudades de Francia y no solo en París, por lo está por ver cómo afecta este ataque al primer fin de semana de los Juegos.

El ataque se produce además el mismo día de una ceremonia de inauguración histórica e inédita, que por primera vez tendrá lugar en el exterior y no dentro de un estadio. En este sentido, además del caos ferroviario todas las miradas están puestas en el tiempo por la lluvia, una posibilidad que no se había previsto y que preocupa no solo por los asistentes, sino también por las actuaciones y la viabilidad de la ceremonia.

Esta se ha planteado como una celebración ecorresponsable que incorpore los elementos naturales de la ciudad: el agua y un sol que de momento no ha salido. Además, si el caudal del río sube habría un problema con la navegación de los más de 200 barcos que van a surcar las aguas del Sena con las delegaciones olímpicas.