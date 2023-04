Uno de los documentos filtrados del pentágono desvela lo que hasta ahora era un secreto a voces: habría fuerzas especiales de la OTAN desplegadas en Ucrania, algo de lo que Putin siempre ha acusado a los aliados de Kyv y que Occidente ha desmentido durante más de un año.

El documento con fecha del 23 de marzo, al que ha tenido acceso la BBC, enumera los contingentes desplegados allí. Reino Unido es el que más tendría con 50, seguido de Letonia, Francia, Estados Unidos y Países Bajos con solo uno.

Eso sí, en el archivo no se hace referencia ni a su ubicación ni a la labor que están desempeñando en el frente. Desde el Ministerio de Defensa británico no lo niegan, pero dicen que estas filtraciones no son precisas, información cuya veracidad refrendan los expertos.

"Era previsible que hubiera un pequeño número de este tipo de fuerzas destacadas probablemente en una parte importante de los casos en labores de enlace", explica a laSexta el director de Political Room, Yago Rodríguez.

Una revelación que al Kremlin le favorece en su propaganda de guerra. Aseguran que ya sabían que había tropas de la OTAN en Ucrania. Mientras Estados Unidos pretende llegar hasta el final para encontrar el dónde o quién filtró estos documentos secretos . "Removeremos cada piedra", ha asegurado al respecto el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

"Se está hablando que quizás pudiese ser el hijo de un alto mando estadounidense", añade el politólogo Guillermo Pullido. Esta teoría suena cada vez con más fuerza.