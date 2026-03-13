El FBI viajará a Cuba para investigar la muerte de los cinco tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos

El contexto La Tropa Guardafrontera cubana disparó contra los ocupantes de una embarcación porque, afirmaron, no obedecieron cuando se les dio el alto y además dispararon contra los agentes navales. Los caribeños informaron de que tenían "intenciones terroristas".

Cuba y Estados Unidos han acordado colaborar tras conversaciones entre el gobierno cubano y la Administración Trump. La cooperación incluirá al FBI, con el que Cuba trabajará para investigar un tiroteo que dejó cinco muertos y cinco heridos, tras disparos de agentes cubanos a una lancha estadounidense. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que el intercambio se ha organizado mediante canales diplomáticos. El FBI busca acceso consular, ya que algunos ocupantes de la lancha tenían doble nacionalidad o residencia en EE.UU. Cuba sostiene que los ocupantes planeaban una infiltración terrorista, incautando armas y explosivos. Díaz-Canel enfatizó que las negociaciones deben basarse en igualdad y respeto mutuo.

Cuba y Estados Unidos van a colaborar. Lo van a hacer después de la confirmación del gobierno de la isla de conversaciones con la Administración Trump. Lo van a hacer con el FBI, con los que los cubanos van a cooperar en la investigación que dejó a cinco tripulantes muertos y a otros cinco heridos en un tiroteo en el que los agentes caribeños dispararon a una lancha procedente del país norteamericano.

"Hay cooperación con nuestros homólogos estadounidenses y estamos esperando a un grupo de expertos del FBI para avanzar en la investigación", ha afirmado Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en una conferencia de prensa.

En un acto en el que, además, ha asegurado que el intercambio entre el FBI y el Ministerio del Interior de Cuba se ha organizado a través de canales diplomáticos y consulares.

En ese sentido, los federales estadounidenses han expresado su interés en obtener ese acceso consular debido a que al menos dos de los ocupantes de la lancha tenían la doble nacionalidad estadounidense y cubana. Además, había otros con residencia legal en Estados Unidos.

Topo sucedió el 25 de febrero, cuando la Tropa Guardafrontera cubana mató a cinco tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos. Según informó el Ministerio del Interior, la embarcación no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y además abrió fuego contra la embarcación policial.

En ese sentido, la isla afirmó que los 10 ocupantes de la lancha tenían "intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas". Informaron de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Entre los heridos, destacó a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que el Gobierno cubano ya había incluido en su lista terrorista. En concreto, ambos se encontraban en el capítulo de personas "sometidas a investigaciones penales" y en búsqueda y captura por su "implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo".

Esta colaboración llega después de que Díaz-Canel confirmase la existencia de conversaciones entre funcionarios del Gobierno de la isla y de Estados Unidos para buscar una salida "por la vía del diálogo" a la actual crisis.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos, orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", ha expresado el presidente de Cuba.

Asimismo, el líder cubano ha subrayado que durante esta conversación las autoridades de La Habana han dejado claro que cualquier proceso de negociación ha de llevarse a cabo "sobre bases de igualdad y respeto a los sistema políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación" del Gobierno de la isla.

"Esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al Derecho Internacional", ha señalado el mandatario cubano, quien también ha dejado la puerta abierta a colaborar con Estados Unidos "para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región".

En las últimas semanas, Trump ha amenazado de manera constante a la isla. "Cuba caerá", ha llegado a afirmar el presidente de Estados Unidos, quien ha hablado además de la idea de tomar el control de la isla "de manera amistosa".

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