Dimitri Nizovtsev, un periodista y activista contrario al régimen de Vladimir Putin en Rusia ha llamado por teléfono al hijo de Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, haciéndose pasar por un oficial del ejército ruso.

En esa llamada le han hecho creer que estaba siendo llamado para ir a luchar en la guerra de Ucrania tras la llamada a filas que hizo el presidente ruso para llevar al frente a 300.000 reservistas.

"Usted ha recibido una citación a la que no ha respondido. Le esperamos a las diez de la mañana", le asegura el falso oficial, a lo que Nikolai Peskov responde tajante: "Como es natural, no estaré allí a las diez de la mañana. Debe usted entender que, siendo yo un Peskov, no es correcto que esté allí. En todo caso resolveré esto a otro nivel".

El hijo de la mano derecha del mandatario ruso era ajeno a que esa llamada se estaba retransmitiendo en directo a través de Internet y, ante la insistencia del activista sobre a qué "niveles se refería", volvía a responder: "Déjeme resolverlo a otro nivel. Solo necesito mi tiempo para tomar consejo, entender qué está pasando, y qué derechos tengo".

"Si tengo que defender la madre patria, no hay problema, pero necesito comprender la viabilidad de mi marcha allí. Estoy hablando sobre matices políticos", decía el joven, de 32 años.

El padre de Peskov, portavoz del Kremlin, ha salido este jueves al paso asegurando que se han sacado "sus palabras de contexto". Unas explicaciones que no han valido para que el Gobierno haya recibido miles de críticas en redes sociales por la doble moral.