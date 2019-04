Exteriores no descarta "nada" sobre el español desaparecido tras el atentado de Londres

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha pedido a su homólogo británico, Boris Johnson, que el Reino Unido acelere "al máximo" la identificación de las víctimas mortales del atentado yihadista en Londres.

Según ha informado Exteriores, Dastis ha realizado esta petición a Johnson durante una conversación y con este ruego pretende "no añadir más angustia y dolor a las familias" de las víctimas del atentado.

Su homólogo británico ha respondido que son "sus procedimientos" y que deben estar seguros de las identificaciones antes de hacerlas públicas, aseguran las mismas fuentes del Ministerio. Dastis también ha hablado este lunes con la hermana de Ignacio Echeverría, el español desaparecido desde el pasado sábado cuando intentó socorrer a una mujer que estaba siendo apuñalada en el Mercado de Borough, según el relato de la familia.

El ministro ha transmitido a la hermana de Ignacio todo el apoyo del Gobierno español, mientras Exteriores recuerda que la embajada y el consulado en Londres están acompañando y se mantienen en contacto con la familia del desaparecido en todo momento. El propio Dastis reconocía que no hay novedades sobre su paradero.

"Estamos pendientes de que las autoridades británicas nos den información. Sabemos que hay algunos de los fallecidos no identificados; no queremos descartar nada. Estamos acuciando a las autoridades británicas, esto no se puede prolongar mucho tiempo", ha afirmado Dastis en la cadena COPE.

La familia del joven madrileño de 39 años explicó que, en el momento del atentado, Ignacio regresaba de patinar en un parque con sus amigos cuando vieron como un hombre apuñalaba a una mujer en el entorno del Mercado de Borough, junto al Puente de Londres, e Ignacio se paró para socorrer a la mujer que estaba siendo apuñalada y se enzarzó con el agresor.

La última vez que los amigos le vieron, Ignacio estaba tendido en la acera. Desde entonces, ni la familia ni sus amigos han logrado contactar con él ni encontrarle en hospitales, pese a que ya se han puesto en contacto con el consulado español, la policía británica, los hospitales de la zona y HSBC (la empresa en la que trabaja el desaparecido) para comunicar lo ocurrido.

Según explicó la familia, Ignacio iba probablemente indocumentado, dado que regresaba de hacer deporte y no debía llevar su carné de identidad consigo. Mide aproximadamente 1,75 metros e iba vestido con pantalones vaqueros, zapatillas 'Vans' negras y jersey oscuro, además de una cadena de oro.