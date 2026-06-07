Los expertos advierten de la posible victoria de Fujimori en Perú: "Representa la herencia de su padre, la ausencia de democracia durante su Gobierno"

Los detalles Aunque los politólogos reconocen que la elección de la candidata derechista daría estabilidad a un país en constante cambio de presidente, también supondría un gobierno "que tendría el control de todos los organismos públicos".

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, enfrenta un juicio oral por presunta información falsa sobre la financiación de su partido, justo antes de la segunda vuelta electoral. Compite contra Keiko Fujimori, quien lleva la carga del legado de su padre, Alberto Fujimori. Anna Ayuso, investigadora de CIDOB, señala que el juicio podría afectar tanto a Sánchez como a Fujimori. Paula Távara destaca la influencia del pasado de Fujimori. Leticia Ruiz indica que ambos candidatos son percibidos como incapaces de resolver la corrupción en Perú, un país con inestabilidad política pero buen desempeño económico. El último sondeo muestra un empate técnico con ligera ventaja para Fujimori, quien podría traer estabilidad, aunque con control sobre organismos públicos.

¿Qué puede pasar cuando a un candidato se le procesa justo antes de las elecciones? Pues esa pregunta se la puede hacer Roberto Sánchez, el candidato presidencial de Juntos por el Perú que opta a la presidencia del país en la segunda vuelta de las elecciones que se celebran este domingo. Enfrente de él se encuentra Keiko Fujimori, la hija de Alberto y favorita mínimamente a imponerse en los comicios.

Un juez ha decidido que se le abra un juicio oral al candidato izquierdista por presuntamente haber presentado información falsa sobre aportes y financiación de su partido entre los años 2018 y 2020. No obstante, la investigadora sénior de CIDOB para América Latina, Anna Ayuso, no tiene claro que necesariamente afecte en las elecciones: "Puede funcionar en contra incluso de Fujimori, por la forma de funcionar casi mafiosa que tiene el Fujimorismo, o puede ir en contra de los que estaban indecisos de votar o no a Sánchez y que digan esa es la misma corrupción de siempre".

Keiko Fujimori también ha enfrentado causas, pero si por algo está marcada es por el legado de su padre. "Representa la herencia de Alberto Fujimori, de la carga de los crímenes y violaciones a los derechos humanos y la ausencia de democracia durante el gobierno de su padre", explica la politóloga Paula Távara Pineda.

Roberto Sánchez reivindica la izquierda de Pedro Castillo, a quien recordarán por su intento de autogolpe de Estado que acabó mandándolo a prisión. Sánchez promete indultarlo.

Ahora bien, para Leticia Ruiz, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, ninguno de los dos candidatos tiene un especial beneplácito de los ciudadanos: "Junto a la inseguridad, el otro gran problema que preocupa a los peruanos, que es la corrupción, a ambos candidatos no se les percibe como especialmente capaces de solucionar esta cuestión".

Quien gane este domingo será el décimo presidente de Perú en una década. Varios han pasado por el juzgado o, incluso, por prisión. "Perú es un caso extraño, una rara avis, donde efectivamente tenemos esa inestabilidad política que hunde sus raíces en un pasado muy conflictivo, pero que se combina, curiosamente, con un buen hacer en el plano económico", afirma Ruiz.

El último sondeo da un empate técnico con una leve ventaja para Fujimori. Los expertos reconocen que ella es la que puede dar más estabilidad a Perú, pero con sus consecuencias. "Con Keiko Fujimori habría un gobierno probablemente sí de cinco años. Sin embargo, también habría un gobierno que tendría ahora sí el control de todos los organismos públicos", advierte Paula Távara.

Y su victoria sería un caso más en la derechización de Latinoamérica.

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