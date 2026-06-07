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Empate técnico

Perú afronta la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales con un disputado enfrentamiento entre Fujimori y Sánchez

Los detalles Este sábado, el candidato izquierdista Roberto Sánchez ha informado en sus redes sociales que un juez ha decidido que se le abra un juicio oral en un proceso por presuntamente haber presentado información falsa sobre aportes y financiación de su partido entre los años 2018 y 2020.

a candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el candidato por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sáncheza candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el candidato por el partido Juntos por el Perú, Roberto SánchezAgencia EFE
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Perú elige este domingo a su nuevo presidente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. Los peruanos tienen que elegir entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez con la sorpresa de la decisión de un juez de abrir juicio oral a este último solo un día antes de la celebración de los comicios.

Así lo ha informado el candidato de Juntos por el Perú en sus redes sociales. "No creo en las casualidades", afirmaba este sábado tras informar de que un juez ha decidido que se le abra un juicio oral en un proceso por presuntamente haber presentado información falsa sobre aportes y financiación de su partido entre los años 2018 y 2020.

"Cuando una candidatura crece y una ola de esperanza recorre el país, aparecen quienes quieren poner rótulos y frenar aquello que no pueden derrotar democráticamente". "Por cierto: después de 15 horas de audiencia en apenas dos días, un juez anunció que mi caso irá a juicio oral", publicaba Sánchez antes de asegurar que ni él ni sus abogados conocen todavía los fundamentos de esa decisión.

Mientras tanto, los sondeos dan como leve favorita a Keiko Fujimori. El sondeo, efectuado por la empresa Ipsos con carácter confidencial, ya que sus resultados no pueden ser difundidos por ley en el territorio peruano, señala que Fujimori tiene una intención de voto del 44,1 % mientras que Sánchez recibe el 43,7 % de las preferencias. La diferencia de 0,4 puntos porcentuales está dentro del margen de error del 1,5 % de esta encuesta, realizada este sábado a 4.032 personas.

Aunque Ipsos reiteró que los resultados implican un empate técnico, difieren de la intención de voto del 43,8 % que el jueves pasado otorgó la misma empresa a Sánchez y el 43,2 % que recibía Fujimori. Además, al convertirse los resultados de este sábado en votos válidos, implican el 50,2 % para Fujimori y el 49,8 % para Sánchez.

Además del favoritismo de las encuestas, la candidata de Fuerza Popular también cuenta con el apoyo desde España de Alberto Núñez Feijóo. "El domingo vuestra voz cuenta, vuestra decisión importa. Os pido que participéis y que respaldéis con vuestro voto a Keiko", ha sentenciado el líder del PP en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ha dirigido a la comunidad peruana en España y ha afirmado que considera a Fujimori "la mejor opción" para el país.

Para el 'popular', Fujimori "posee la capacidad y el compromiso para defender la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los peruanos".

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