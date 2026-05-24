Dos heridos en un tiroteo con decenas de disparos en las proximidades de la Casa Blanca, entre los que estaría el autor

Los detalles Tras escucharse los disparos, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha desalojado la zona norte de la Casa Blanca y ha activado un fuerte dispositivo de seguridad.

El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó la zona norte de la Casa Blanca tras escucharse decenas de disparos cerca del complejo presidencial. Periodistas presentes en el lugar, como los de 'ABC News' y 'NBC News', informaron haber oído unas veinte detonaciones alrededor de las 18:00 horas locales, aparentemente cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. Los agentes del Servicio Secreto trasladaron rápidamente a la prensa al interior de la Casa Blanca para resguardarse. El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que se investigan los informes de disparos, con el apoyo del FBI. No se han reportado heridos o detenciones, y el presidente Donald Trump estaba en la residencia en ese momento.

Dos personas han resultado heridas en el tiroteo con decenas de disparos que se ha producido en las proximidades de la Casa Blanca, según informa la 'CBS', que indica que los heridos serían el propio autor del tiroteo y un transeúnte al que le ha alcanzado una bala.

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha desalojado la zona norte de la Casa Blanca después de que se escucharan decenas de disparos en las inmediaciones del complejo presidencial, según han informado periodistas que se encontraban haciendo directos en el lugar y han subido a sus redes sociales momentos del tiroteo, en las que se les ve escondiéndose o saliendo corriendo.

Según reporteros de medios como 'ABC News' o 'NBC News', que se encontraban en el entorno de la Casa Blanca, se habrían oído alrededor de una veintena de detonaciones poco después de las 18.00 horas (hora local), aparentemente procedentes del área cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, situado junto a la sede presidencial.

Tras ello, agentes del Servicio Secreto han trasladado rápidamente al interior de la Casa Blanca a los miembros de la prensa que se encontraban en el exterior y les han indicado que se dirigieran a la sala de prensa del complejo para resguardarse.

En este sentido, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha señalado a los medios que la agencia tiene conocimiento de "informes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW" y que los agentes están "trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno".

Asimismo, el director del FBI ha indicado que profesionales de su organización están en el lugar apoyando al Servicio Secreto, que ha desplegado un importante operativo de seguridad, tras esos informes. Según había indicado previamente el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la residencia presidencial durante la tarde del sábado.

Precisamente, hace tan solo un mes hubo un intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, cuando un hombre trató de entrar armado.

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