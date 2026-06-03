Seguridad, IA y desinformación: Javi López (vicepresidente del PE) y Nicolás Pascual (eurodiputado) analizan los grandes desafíos de la UE

En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, las nuevas amenazas híbridas y la transformación digital, el vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López (S&D) y el eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte (PPE) protagonizan un debate centrado en los principales retos.

La Unión Europea afronta una etapa marcada por la incertidumbre geopolítica, las nuevas amenazas híbridas y los retos tecnológicos. Sobre estas cuestiones debatirán el vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López (S&D) y el eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte (PPE).

La seguridad y la defensa serán uno de los principales ejes de la conversación. En un escenario internacional condicionado por la guerra de Ucrania, la tensión en Oriente Medio y la creciente incertidumbre en las relaciones con Estados Unidos. Ambos eurodiputados analizarán cómo se está preparando la Unión Europea para reforzar su capacidad de respuesta ante las amenazas actuales. El debate abordará también la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, tanto en el ámbito militar como en el energético, con el objetivo de reducir la dependencia de terceros países y fortalecer la posición de Europa en el tablero internacional.

Otro de los bloques estará dedicado a la guerra híbrida y la desinformación, fenómenos que han adquirido una relevancia creciente en los conflictos del siglo XXI. Los participantes examinarán el impacto de las campañas de manipulación informativa, los ciberataques y las injerencias extranjeras en los procesos democráticos europeos, así como las herramientas regulatorias impulsadas por Bruselas para combatir estas amenazas. La eficacia de las sanciones a las grandes plataformas digitales y los límites de la regulación en el entorno de las redes sociales serán algunos de los asuntos que centrarán el intercambio de opiniones.

La parte final del debate estará enfocada en los desafíos de futuro para la Unión Europea. Desde el control de las grandes plataformas de comercio electrónico y la protección de los consumidores hasta la regulación de la inteligencia artificial y la defensa del modelo europeo frente a las crecientes tensiones globales. Coincidiendo además con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, López y Pascual de la Parte reflexionarán sobre la evolución del proyecto comunitario, los retos que marcarán las próximas décadas y el papel que Europa está llamada a desempeñar en un mundo cada vez más complejo e incierto.