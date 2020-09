A medida que el número de casos va avanzando, más de 29 millones en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins, los gobiernos estudian cuántos días de cuarentena son necesarios para evitar que se extienda el virus.

En el caso de Europa, el país con más contagios es España, con 603.000 actualmente. La cuarentena en vigor es de 14 días. Sin embargo, el gobierno español estudia reducirla hasta diez días, según anunció la semana pasada Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

En palabras del experto, todavía se está analizando el riesgo que supone levantar la cuarentena a los 10 días “o después de tres días sin síntomas y una PCR negativa”. “El período de incubación es de 12 días”, concretó Simón, quien aseguró que todavía hace falta esperar más tiempo antes de bajar la cuarentena entre cinco y siete días, como está haciendo algún que otro país como Francia. De hecho, además de Alemania —que también debate la reducción— el país galo ha sido la principal fuente de inspiración para que Sanidad se plantee los 7 días de cuarentena.

Así es. El gobierno francés se planteó esta nueva medida tras constatar que los franceses no estaban cumpliendo a rajatabla la cuarentena de 14 días por considerarla demasiado larga. La reducción de la cuarentena fue estudiada por los científicos franceses, quienes comprobaron que los infectados son sobre todo contagiosos entre dos días antes de la aparición de los síntomas y cinco días después. Por estos dos motivos, Francia, el tercer país europeo con mayor número de muertos en Europa, ha decretado la cuarentena obligatoria de siete días para los casos positivos, en vez de 14 días como era anteriormente.

El debate sobre la reducción de la cuarentena también ha llegado a Alemania. El responsable de iniciarlo fue el virólogo Christian Drosten, científico asesor de Angela Merkel. El experto alemán propuso en numerosas ocasiones reducir la cuarentena de 14 días hasta los cinco. De esta manera, el doctor señaló que los ciudadanos positivos pasarían cinco días de confinamiento para luego proceder a realizarse un test. A pesar de la insistencia de Drosten, por ahora la cuarentena obligatoria continúa siendo de 14 días para los casos positivos. Este mismo período de tiempo han de permanecer en sus casas los ciudadanos alemanes que hayan dado positivo o que hayan estado en contacto con uno, según dicta la página web del gobierno alemán.

Mientras tanto, el servicio de salud de Reino Unido señala que todo aquel que tenga síntomas o haya dado positivo en la prueba debe aislarse durante al menos 10 días. Un período que empieza un día diferente dependiendo de cada caso. Si la persona no ha tenido síntomas, los 10 días comienzan desde que se realizó la prueba. Pero si presenta síntomas después del test, debe aislarse durante 10 días más desde el inicio de los síntomas.

14 días, pero con condicionantes: la cuarentena en los países más afectados

Estados Unidos es el país con más casos del mundo (un total de 6.606.562), seguido de la India, Brasil, Rusia y Perú. Ahora bien, ¿cómo previene el Gobierno estadounidense el aumento de los contagios? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) tiene una guía para los ciudadanos en la que indica cuánto tiempo debe durar el aislamiento social. Y, como ocurre en otros tantos países, el límite se establece en 14 días.

La India, que actualmente cosecha más de cinco millones de casos totales, también ha optado por el mismo período de tiempo. En otro documento oficial, el Gobierno del país oriental indica que “el período de cuarentena domiciliaria es de 14 días desde el contacto con un caso confirmado”. Asimismo, también debe guardarse cuarentena si la persona en cuestión ha estado en contacto con un caso sospechoso, sin importar que haya dado negativo en las pruebas.

Brasil es un caso particular. Se trata de uno de los países que menos medidas ha tomado ante la pandemia, y sus cifras de contagios han sido en ocasiones las más altas del mundo—. No obstante, ante la expansión del virus, durante el mes de marzo el Ministerio de Sanidad del país estableció un límite de cuarentena para los casos sospechosos. Aunque con una condición: “La medida de aislamiento sólo puede ser determinada por prescripción médica o por recomendación del agente de vigilancia epidemiológica”. De nuevo, el período es de 14 días, y si no se ha dado negativo en la prueba, a diferencia de lo que ocurre en la India, por ejemplo, “no se indicará ninguna medida de aislamiento”, escribe el ministerio.

Por su parte, el Gobierno ruso indicaba el pasado mes de julio que los ciudadanos que lleguen al país desde fuera “deben ser monitoreados durante 14 días en casa o en una instalación de observación de acuerdo con las órdenes del Médico Sanitario Jefe del Estado”, aunque también abría “la posibilidad de cambiar este requisito”. No obstante, se ha optado por “esperar más tiempo para evaluar los riesgos y las posibles consecuencias”. A día de hoy, este país suma más de un millón de contagios.

Perú se encuentra actualmente en una de sus circunstancias más complicadas. Buena parte del país (19 regiones) está en cuarentena bajo un estricto toque de queda, según informaba el pasado domingo la embajada de Estados Unidos en Perú. El confinamiento nocturno (de 10:00 p.m. a 4:00) es obligatorio en todo el país, y están prohibidas todas las reuniones sociales, “incluidas las celebradas en el hogar y con la familia”.

De este modo, al estar en una situación excepcional, se entremezcla la cuarentena de los positivos con la de los negativos. Sin embargo, las restricciones fuera del estado de emergencia eran similares a las del resto de países, aunque visiblemente más laxas. El Gobierno de Perú escribe que, ante la sospecha de haber estado en contacto con algún contagiado, es recomendable aislarse 14 días en casa, pero es posible salir de casa con mascarilla “en casos indispensables” e instan a “evitar los transportes masivos”.