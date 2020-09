El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que Sanidad está estudiando la posibilidad de reducir el periodo de cuarentena obligatoria por coronavirus de 14 a 10 días

Durante la rueda de prensa para analizar los casos diarios, Simón recordó que en España no es necesario hacer 14 días si se cumplen unas condiciones previas. Por ejemplo, dar negativo en una prueba de PCR a los 10 días es uno de los argumentos para frenar la cuarentena, así como no tener síntomas durante tres días seguidos al llevar 10 días de cuarentena. Sin embargo, si una de estas condiciones no se cumple, sí hay que hacer 14 días de cuarentena.

"Se está debatiendo la posibilidad de dejar la cuarentena durante 10 días, si bien creo que reducirla a cinco o a siete días va a llevar más tiempo", ha dicho Simón, para recordar que cada vez hay más países europeos que están estudiando la posibilidad de reducir los periodos de aislamiento.

Por otra parte, ha descartado que se vaya a reducir a los 5 o 7 días como lo ha planteado Alemania, al menos por el momento.

España supera el medio millón de casos

Sanidad ha informado de un nuevo repunte de contagios de coronavirus, con 26.560 nuevos diagnosticados desde el pasado viernes. Mientras que agosto finalizó con 23.572 casos de coronavirus durante el último fin de semana, en este primer fin de semana de septiembre el Ministerio cifra "unos 8.000 contagios por día", según ha informado Fernando Simón.

A pesar de que en las últimas 24 horas el Ministerio ha informado de 2.440 casos positivos en la Covid-19, Simón ha reiterado que habría que contabilizar casos atrasados que aumentarían la cifra. Un número que aun así es inferior a la última cifra aportada por el Ministerio: 4.503 casos el último viernes. Si atendemos a los a los últimos 14 días, la cifra asciende en total a 108.079.