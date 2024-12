La familia Al-Assad, más de 50 años controlando Siria con mano de hierro

Han pasado más de 50 años desde aquel lejano 1971. Desde que, después de un golpe de Estado de Hafez Al-Assad, la familia del hoy dictador de Siria llegase al poder. Fue él quien, tras hacerlo, repartió entre varios familiares los principales puestos sirios, como el Ejército, las fuerzas de seguridad y el servicio secreto.

Desde entonces, los Al-Assad han gobernado Siria con puño de hierro. La matanza de Hama en 1982, donde fueron masacradas miles de personas durante una revuelta de los Hermanos Musulmanes, fue una clara muestra de la brutalidad del régimen.

Años después, en 1999, en su reelección como candidato único, obtuvo el 99,9% de los votos con una participación del 99% del censo.

Padre de cinco hijos, Basel, el mayor y llamado a heredar, murió en un accidente. Cuando Hafez fallece con 69 años, el parlamento modificó de manera casi inmediata la Constitución para que Bashar Al-Assad pudiera sucederle.

Y es que todo queda en familia en los Al-Assad. Como ejemplo, lo que sucedió en 1984, cuando Rifaat, hermano de Hafez, trató de hacerse con el poder mediante otro golpe de Estado aprovechando que Hafez había sufrido un ataque al corazón.

Los rebeldes, a un paso de Damasco

Ahora, en 2024 y 53 años después del ascenso de su familia al poder en Siria, Bashar Al-Assad está más solo que nunca. Cercado en Damasco por los rebeldes que, sin apenas oposición, han tomado el control de Alepo, de Hama y ya están rumbo a la capital del país. Todo, sin que Rusia ni Irán tengan intención de salvar al dictador.

Por su parte, Donald Trump, en un mensaje a través de su red social, ha dejado claro que EEUU, país del que es presidente electo, no debe involucrarse en la batalla por el control en Siria. "No son nuestros amigos. No es nuestra lucha. ¡No nos involucremos!", afirma.

Y añade: "Los rebeldes han tomado por completo el control de algunas ciudades. Ahora están en las afueras de Damasco. Se están preparando para hacer un gran movimiento y así eliminar a Al-Assad, obviamente".

La ONU, mientras tanto, ha confirmado que están realizando una "reducción estratégica de personal" en Siria, pero niegan que estén evacuando a sus miembros del país.