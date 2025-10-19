Ahora

"Ataque cinético letal"

Estados Unidos mata a tres ocupantes de una embarcación en un nuevo ataque en el Atlántico

Los detalles Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra, ha informado del "ataque cinético letal" que han ejecutado en una nueva operación en su lucha, según ellos, contra el narcotráfico.

Imagen del ataque estadounidense a una supuesta narcolanchaImagen del ataque estadounidense a una supuesta narcolancha@SecWar
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este domingo que ha matado a tres personas en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del océano Atlántico, el séptimo desde que declaró un "conflicto armado" contra los traficantes de drogas.

"El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur", ha informado el secretario del Departamento de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

La embarcación navegaba "por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos", añadió Hegseth. Además, aclaró que ningún soldado estadounidense resultó herido en el ataque, que se realizó en aguas internacionales.

"Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda", ha concluido en su mensaje el secretario de Guerra.

