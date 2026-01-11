Los detalles Un Guardia de Seguridad venezolanos cuenta que el día del bombardeo experimentó los mismos síntomas que sus compañeros: "Todos empezamos a sangrar por la nariz y algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles".

Durante una noche crítica en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado tras un supuesto bombardeo en el que la Administración Trump habría utilizado armas sónicas. Según un guardia de seguridad de Maduro, las fuerzas especiales estadounidenses emplearon estas armas para desorientar y paralizar a la guardia presidencial. El relato describe cómo los efectos de las armas sónicas causaron sangrado nasal y vómitos de sangre entre los presentes. Estas armas, que utilizan el sonido como proyectil, tienen un alcance de 50 a 100 metros. En el contexto de la captura de Maduro, al menos 32 militares cubanos murieron defendiendo al líder venezolano.

Durante la intensa noche en la que Caracas fue bombardeada y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, era capturado, la Administración Trump habría utilizado armas sónicas para apresar al mandatario, que horas después de su arresto entró en una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York.

Ha sido el mismo Gobierno de Donald Trump el que ha difundido el relato de un supuesto guardia de seguridad de Maduro, quien asegura que en un momento de aquella madrugada "lanzaron algo": "No sé cómo describirlo... fue como una onda sonora muy intensa".

Así, asegura que las fuerzas especiales estadounidenses utilizaron armas sónicas para apresar al líder venezolano. "De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz y algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles", explica.

Guardias de seguridad paralizados

Tal es su potencia que dejó a la guardia de seguridad de Maduro paralizada, según cuentan testigos. "Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera", añaden.

Las armas sónicas son dispositivos que utilizan el sonido como proyectil para incapacitar y desorientar a un objetivo. Estas, según un experto, tienen un alcance de 50 a 100 metros.

La oposición serbia afirma que el Gobierno las utilizó para disuadir a los manifestantes en las protestas contra la corrupción el pasado marzo. El sonido provocó un pánico colectivo y una estampida y hubo decenas de heridos por aplastamiento, náuseas, mareos y dolor de oídos tras el impacto acústico.

En referencia a la noche que marcó un antes y un después para el pueblo venezolano, Cuba reconoce que al menos 32 militares de su país murieron defendiendo a Maduro.

