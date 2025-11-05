Ahora

Tragedia aérea

Al menos tres muertos y 11 heridos tras estrellarse un avión de carga en un aeropuerto de Kentucky

Los detalles El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, cree que el número de víctimas de este accidente "va a crecer" en las próximas horas. "Estamos reuniendo información lo más rápido que podemos", ha afirmado.

Enormes columnas de humo en el lugar del accidente aéreo en KentuckyEnormes columnas de humo en el lugar del accidente aéreo en KentuckyAgencia AP

Al menos tres personas murieron y 11 resultaron heridas en el accidente este martes de un avión de carga de la empresa UPS en el aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky (sureste de EEUU), según la información de las autoridades.

El gobernador del estado, Andy Beshear, confirmó en una rueda de prensa estas cifras provisionales y lamentó creer que "el número va a crecer" en las próximas horas.

Beshear también aseguró que algunos de los heridos son de gravedad e informó de que los cuerpos de rescate y de emergencias ya están trabajando en la zona.

"Estamos reuniendo información lo más rápido que podemos", advirtió el gobernador. El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura y pretendía viajar en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Louisville, principal centro de operaciones aéreas de UPS

El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas (8 kilómetros) alrededor, y además se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista esté bajo control. Las razones del desastre siguen sujetas a investigación.

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según consta en un informe de la empresa.

