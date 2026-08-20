Ahora

Giro espiritual

De la Espriella era ateo, pero ahora cree: las contradicciones del presidente colombiano

Los detalles Antes de asumir el cargo, hacía gala de su ateísmo. Sin embargo, ahora dice que el terremoto de Colombia es una prueba que Dios les ha puesto en el camino.

De la Espriella era ateo, pero ahora cree: las contradicciones del presidente colombiano
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"Era ateo, pero ahora creo". Esta es la letra de una canción, pero también es una frase que resume a la perfección el cambio de discurso espiritual del presidente colombiano De la Espriella. Antes de asumir el cargo, hacía gala de su ateísmo. Sin embargo, ahora, dice que el terremoto de Colombia es una prueba que Dios les ha puesto en el camino.

En una entrevista que le hicieron hace tiempo, el periodista el preguntó al presidente colombiano si negaba la presencia de Dios. "Absolutamente. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar", respondió este. "Y entonces, ¿cómo hizo para casarse por la iglesia?", se preguntó el periodista. "Porque uno por amor hace estupideces y tonterías", ha respondido.

Ahora, en cambio, se define como un gran defensor de la fe. "Fui ateo muchos años. Y hace cerca de 5 años tuve una experiencia muy linda que me transformó la vida que me hizo acercar a Dios", aseguró el pasado 13 de agosto. Dice que el terremoto de Colombia es una prueba que Dios les ha puesto en el camino.

"Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura. Y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato", ha señalado De la Espriella este jueves.

Un ateo arrepentido que ahora es católico. De rodillas, rezando, con el rosario en la mano y la biblia en la mesa durante un retiro espiritual, es la incoherencia religiosa del ultra colombiano.

No es la única contradicción De la Espriella. "Yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie", dijo en 2015. Esta semana, en cambio, ha dicho que su "uribismo no está en duda, yo soy más urabista que doña Lina, que Jerónimo y Tomás... de acuerdo?"

La misma incoherencia que hay detrás de las imágenes en las que manda besos, saluda y se ríe. Así compareció tras la tragedia del terremoto en Colombia. Pero de la Espriella tira balones fuera. El Tigre no ha podido empezar peor su presidencia. Por el seísmo, sí, pero también por su lamentable comportamiento.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Realojan a los migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta a espacios temporales de acogida habilitados por el Gobierno
  2. El Gobierno de Ayuso reconoce que el derecho al aborto "no se puede asegurar" en algunos hospitales públicos
  3. Optimismo con el incendio de Las Hurdes: se abre una "ventana de oportunidad" en Pinofranqueado (Cáceres) tras arder 4.800 hectáreas
  4. Trump anuncia la "operación económica más destructiva" contra Irán y amenaza con "consecuencias" a los países que ayuden a Teherán
  5. Un símbolo de justicia y de valor: Marín homenajea a Carmen Pesqueira 90 años después de que los falangistas la asesinaran
  6. El príncipe Harry y Meghan regresan a Reino Unido con sus hijos seis años después