De la Espriella era ateo, pero ahora cree: las contradicciones del presidente colombiano

Los detalles Antes de asumir el cargo, hacía gala de su ateísmo. Sin embargo, ahora dice que el terremoto de Colombia es una prueba que Dios les ha puesto en el camino.

El presidente colombiano, De la Espriella, ha experimentado un notable cambio en su discurso espiritual. Antes de asumir el cargo, se identificaba como ateo, afirmando que no creía en nada que la razón no pudiera explicar. Sin embargo, ahora se define como un defensor de la fe, atribuyendo el terremoto en Colombia a una prueba divina. En un pasado, justificó su matrimonio por la iglesia como una "tontería por amor", pero asegura que una experiencia transformadora lo acercó a Dios hace cinco años. Además, ha mostrado incoherencias políticas, pasando de negar su afinidad uribista a declararse ferviente uribista esta semana.

"Era ateo, pero ahora creo". Esta es la letra de una canción, pero también es una frase que resume a la perfección el cambio de discurso espiritual del presidente colombiano De la Espriella. Antes de asumir el cargo, hacía gala de su ateísmo. Sin embargo, ahora, dice que el terremoto de Colombia es una prueba que Dios les ha puesto en el camino.

En una entrevista que le hicieron hace tiempo, el periodista el preguntó al presidente colombiano si negaba la presencia de Dios. "Absolutamente. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar", respondió este. "Y entonces, ¿cómo hizo para casarse por la iglesia?", se preguntó el periodista. "Porque uno por amor hace estupideces y tonterías", ha respondido.

Ahora, en cambio, se define como un gran defensor de la fe. "Fui ateo muchos años. Y hace cerca de 5 años tuve una experiencia muy linda que me transformó la vida que me hizo acercar a Dios", aseguró el pasado 13 de agosto. Dice que el terremoto de Colombia es una prueba que Dios les ha puesto en el camino.

"Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura. Y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato", ha señalado De la Espriella este jueves.

Un ateo arrepentido que ahora es católico. De rodillas, rezando, con el rosario en la mano y la biblia en la mesa durante un retiro espiritual, es la incoherencia religiosa del ultra colombiano.

No es la única contradicción De la Espriella. "Yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie", dijo en 2015. Esta semana, en cambio, ha dicho que su "uribismo no está en duda, yo soy más urabista que doña Lina, que Jerónimo y Tomás... de acuerdo?"

La misma incoherencia que hay detrás de las imágenes en las que manda besos, saluda y se ríe. Así compareció tras la tragedia del terremoto en Colombia. Pero de la Espriella tira balones fuera. El Tigre no ha podido empezar peor su presidencia. Por el seísmo, sí, pero también por su lamentable comportamiento.

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