Israel reconoce que atacó al coche en el que murió la niña palestina Hind Rajab y abrirá una investigación penal

Hind, la niña palestina de seis años que quedó atrapada en un coche tras matar un ataque israelí a su familia

Sí, pero... El Ejército negó en todo momento su implicación tanto con esos disparos como con el proyectil contra la ambulancia que fue en su ayuda. Organizaciones de derechos humanos avisan de que esto rara vez acaba en condena.

El Ejército de Israel ha admitido haber disparado contra el coche en el que viajaba Hind Rajab, una niña palestina de cinco años, junto a su familia en Gaza en 2024. La niña murió tras quedar atrapada en el vehículo, mientras pedía ayuda por teléfono. Su tía, su tío y tres primos ya habían fallecido. Aunque se envió una ambulancia, se perdió el contacto con ella y los paramédicos. Días después, recuperaron los cuerpos. El Ejército también reconoció haber atacado una ambulancia de la Media Luna Roja y ha abierto investigaciones penales sobre estos hechos y otros incidentes. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos desconfían del sistema judicial israelí, afirmando que rara vez se logra justicia. La abuela de Hind Rajab ha solicitado la intervención de la comunidad internacional. Desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, más de 73.000 palestinos han muerto.

El Ejército de Israel ha reconocido que abrieron fuego contra el coche en el que viajaba Hind Rajab. En el que iba la niña palestina, de cinco años, junto con sus familiares en 2024. En Gaza. En un asesinato por el que ahora los israelíes van a abrir una investigación penal. A pesar de tal intención, varias organizaciones de derechos humanos afirman que rara vez hay condena alguna tras las mismas.

La niña murió después de permanecer atrapada en el coche durante horas, suplicando por teléfono móvil a los paramédicos palestinos que enviasen ayuda. Su tía, su tío y tres primos ya estaban muertos.

A pesar de que se envió una ambulancia, poco después perdieron el contacto tanto con la niña como con los paramédicos. Doce días después, recuperaron los cuerpos de la joven, de sus familiares y de dos paramédicos.

El Ejército, que negó haber tenido nada que ver con tal hecho, al final ha reconocido que tras una investigación interna sí hubo tropas que abrieron fuego contra el coche cuando se acercaba.

Además, han añadido que dispararon un proyectil contra una ambulancia de la Media Luna Roja que había ido a socorrerla. "Tras revisar los hallazgos y ante las presuntas fallas en la coordinación del traslado de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha abierto una investigación penal", ha declarado el Ejército en un comunicado que recogen en Reuters.

En ese sentido, han confirmado que van a abrir también una investigación penal sobre el asesinato de 15 trabajadores humanitarios y de emergencias en marzo de 2025.

En otros tres incidentes, incluida la muerte de siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en abril de 2024, el Ejército dijo no haber encontrada nada para abrir investigaciones.

"No confiamos en el sistema judicial israelí"

La abuela de Hin Rajab, en palabras a Reuters desde un campamento de desplazados en Gaza, afirmó que ni ella ni la familia de la niña confían "en el sistema judicial de Israel". "Esperamos que la Justicia provenga de la comunidad internacional. Hacemos un llamamiento al sistema judicial internacional en su conjunto", ha expuesto.

Y es que hay grupos de derechos humanos que dicen que esto rara vez acaba en condena. El Ejército de Israel, que insisten en que sus ataques van dirigidos contra militantes de Hamás y de Hizbulá, ha matado a más de 73.000 palestinos desde el comienzo de la guerra en Gaza en 2023 sin contar a los que ha matado en Líbano. Todo, a pesar del alto el fuego del pasado mes de octubre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido