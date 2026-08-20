Rescatan a dos pescadores en México después de estar cinco días en altamar sobre una nevera

Los detalles El rescate se ha producido a unos 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, por parte de la Armada de México.

Dos pescadores mexicanos fueron rescatados por la Armada de México tras estar cinco días a la deriva a 240 kilómetros de la costa de Chiapas, sobreviviendo aferrados a una nevera. Originarios de Paredón, Chiapas, fueron encontrados cerca de la frontera con Guatemala después de que una ola volcara su embarcación, la 'Camaronera'. Daniel Guerrero Martínez, de 54 años, y José Luis Pórtelas, de 37, no tuvieron acceso a comida ni agua durante su odisea. Guerrero ha decidido retirarse de la pesca tras este incidente. Fueron localizados gracias a una avioneta que los avistó ondeando un saco de tela.

Dos pescadores mexicanos han sido rescatados por la Armada de México a unos 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas, tras pasar cinco días a la deriva sobreviviendo aferrados a una nevera. Los hombres, originarios de la comunidad de Paredón, en el municipio de Tonalá, Chiapas, han sido ubicados entre los límites de México con Guatemala tras un naufragio.

En una entrevista con medios locales este miércoles en Puerto Chiapas, a donde han sido llevados los supervivientes para recibir atención médica por deshidratación, la Secretaría de Marina de México ha informado que la operación de búsqueda inició cuando recibieron una llamada de auxilio de la cooperativa pesquera para la que trabajan. La cooperativa pidió apoyo para la búsqueda de dos de sus compañeros, quienes zarparon a bordo de una embarcación de nombre 'Camaronera' y con quienes tuvieron comunicación por última vez el pasado viernes.

De acuerdo con lo relatado por los pescadores, en la madrugada del sábado, una fuerte ola los sorprendió y la embarcación se fue a pique, según ha narrado uno de ellos, Daniel Guerrero Martínez, que ha añadido que sintió la muerte cerca porque no tenían cómo capturar pescado ni beber agua.

Guerrero Martínez, de 54 años, pensó que "nunca iba a ver a volver a ver su familia", porque no llovió, y el sol y la deshidratación los estaban matando. Sentado sobre una silla de ruedas en Puerto Chiapas dejó en claro que ya no intentará pescar y se jubilará tras este episodio: "Tengo mis hijos que no son pescadores, pero uno es terco, tengo hijos que me tienen que mantener, pero no me gusta que me mantengan".

El otro pescador, José Luis Pórtelas, de 37 años, ha relatado que al caerles la ola trataron de agarrar algunas cosas, pero en cuestión de segundos quedaron a la deriva apenas sobre la nevera, un contenedor portátil de material aislante, y unos bidones de gasolina. Ha explicado que desde el primer momento que subieron a la lancha ya no pudieron probar "ningún alimento o agua hasta este miércoles", cuando fueron rescatados por las autoridades navales. También ha detallado que después de estar a la deriva durante cinco días, una avioneta los pudo ubicar al verles ondear un saco de tela.

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