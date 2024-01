España ha ratificado este viernes su negativa a participar en eventuales misiones para patrullar el mar Rojo ante los ataques de los hutíes, alegando que, por el momento, no conoce los términos en los que estas operaciones se concebirían y que ya está implicada en otras 17 misiones en el exterior.

Así lo ha trasladado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la propuesta de la Unión Europea (UE) de crear una nueva misión y tras negar la participación española en la propuesta por Estados Unidos. Ante los medios de comunicación en el CESEDEN, ha recalcado que no conoce los planes de la UE, es decir, si tiene previsto crear una nueva operación o va a aprovechar los medios de una ya existente.

"No sabemos qué misión va a haber", ha insistido la titular de la cartera, que en cualquier caso, ha hecho hincapié en que la postura de España es "no intervenir en el mar Rojo". Además, ha evitado valorar la intervención de Estados Unidos y Reino Unido: "No calificamos otras intervenciones", ha dicho la ministra, quien ha afirmado que serán "respetuosos con los aliados".