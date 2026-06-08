España pide una "desescalada inmediata" en Oriente Medio para evitar más sufrimiento

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reaccionado al fuego cruzado entre Irán e Israel recordando que solo el "diálogo y la diplomacia" garantizan la paz.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán, pidiendo una "desescalada inmediata" para evitar más sufrimiento. Albares enfatizó que solo el diálogo y la diplomacia pueden garantizar la paz en Oriente Medio. También condenó el atentado terrorista de Hamás y el lanzamiento de cohetes por Hizbula, insistiendo en que el alto el fuego debe respetarse por todas las partes en Israel, Palestina y Líbano. El conflicto se intensificó con el ataque iraní a Israel, en represalia por un bombardeo israelí en Beirut, a pesar de los intentos de mediación de Donald Trump. Israel respondió atacando un complejo petroquímico en Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán y ha pedido una "desescalada inmediata" porque, ha destacado, recurrir nuevamente a la violencia traerá aún más sufrimiento.

"Solo el diálogo y la diplomacia garantizan la paz y la estabilidad a la región", ha subrayado el jefe de la diplomacia española en la red social X, convencido de que no hay solución militar en Oriente Medio.

En otro mensaje, Albares ha condenado también con firmeza el atentado terrorista de Hamás, organización que ha celebrado como una "operación heroica" el ataque perpetrado el jueves en el que murió un hombre y varios resultaron heridos en el centro Israel, y el lanzamiento continuado de cohetes contra Israel por parte de Hizbula.

"El alto el fuego debe también respetarse por todas las partes en Israel, en Palestina y en el Líbano", ha recalcado.

Fuego cruzado en Oriente Medio

El fuego cruzado entre Irán e Isral comenzó en la noche de este domingo con el ataque iraní a territorio israelíen represalia por el bombardeo de Israel a Beirut horas antes.

Los iraníes decideron así atacar al país vecino por primera vez desde la tregua estipulada en abril, tregua que no ha parecido importar a Benjamín Netanyahu durante estos meses. Una decisión que ha tenido como respuesta que Israel reaccione atacando también a pesar de que Donald Trump intentó intermediar para pedir que no lo hiciesen.

El presidente estadounidense buscó este domingo aplacar la intención del primer ministro israelí de contraatacar a Irán para impedir que entorpezca un acuerdo de Washington con Teherán para acabar con la guerra, tras la mayor jornada de tensión desde el cese del fuego de abril. Un objetivo que no logró conseguir.

El Ejército israelí informó de que su fuerza aérea ha atacado este lunes el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán, como respuesta.

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