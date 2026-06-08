Trump asegura que Netanyahu "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo con Irán

Entre líneas Según informa el medio 'Axios', que cita a un oficial estadounidense, Netanyahu "pseudo-aceptó" posponer su contraataque a Irán en una llamada con Trump. No obstante, los ataques se han sucedido en las últimas horas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo que Washington negocia con Teherán, tras los ataques aéreos de Irán a Israel. Trump afirmó que las decisiones las toma él y que la última agresión iraní no afectará el acuerdo final con Teherán. Además, expresó a Axios su intención de llamar a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques, insistiendo en que están "muy cerca" de un acuerdo para finalizar la guerra. Aunque Netanyahu se resistió, "pseudo-aceptó" posponer el contraataque tras la petición de Trump, quien busca comprar tiempo para cerrar el acuerdo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó Irán.

"Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones", expresó Trump al diario Finantial Times (FT) después de los misiles que lanzó este domingo Irán a Israel, país que previamente había bombardeado al Líbano.

El mandatario norteamericano también sostuvo que la última agresión de Irán "no va a tener ningún impacto en el acuerdo" final que su Gobierno negocia con Teherán. "El acuerdo se logrará por su propio mérito o no, pero esto no tendrá ningún efecto en él", aseveró al FT.

Previo a esta entrevista, Trump afirmó a Axios que llamaría a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán contra Israel este domingo, al insistir en que está "muy cerca" un acuerdo para acabar con la guerra. Pese a los ataques de Irán de este domingo luego de un débil alto el fuego alcanzado con EEUU en abril, el mandatario estadounidense insistió en que desea alcanzar un acuerdo con el Gobierno persa.

"Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora", comentó Trump. El presidente, momentos antes había criticado en una entrevista con Fox News el bombardeo de Israel a Líbano y argumentó que los "bombardeos iraníes no dañaron a nadie".

"Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años", agregó Trump a Axios. El Ejército de Israel afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes, que activaron las alertas antiaéreas israelíes a las 22:00 hora locale (19:00 GMT), e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete de Netanyahu, expresó en una publicación de X: "Teherán debería arder esta noche".

"El presidente compró algo de tiempo"

El primer ministro israelí "pseudo-aceptó" posponer el contraataque de Israel tras los ataques de Irán este domingo ante la petición del presidente de Estados Unidos durante una llamada, según reportó el medio Axios.

El mandatario estadounidense le pidió a Netanyahu aplazar la respuesta a los misiles que lanzó Irán a Israel este domingo al argumentar que "están cerca de hacer algo bueno en términos de un acuerdo", según indicó un funcionario anónimo de Washington con detalles de la conversación.

"Pensamos que el presidente compró algo de tiempo. Él es muy insistente en que estamos cerca de un acuerdo con Irán. No pienso que algo sea inminente en términos de un bombardeo israelí", indicó el oficial a Axios. Ante la petición de Trump, Netanyahu se resistió, pero al final "pseudo-aceptó", agregó el oficial.

"El presidente piensa que hemos estado en esto (la guerra) por tres meses, ahora es momento de terminar con esto", agregó el funcionario.

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