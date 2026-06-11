Elon Musk, Tommy Robinson, Nigel Farage o Rupert Lowe: propagadores del odio al migrante que aprovechan el apuñalamiento de Belfast

¿Qué han dicho? Del "solo protestando repetidamente y en voz alta habrá algún cambio" de Elon Musk, al "Vamos a limpiar el legado catastrófico de la inmigración incontrolada" pronunciado por Rupert Lowe o el mensaje lanzado por Nigel Farage: "Las cosas seguirán explotando"

En Irlanda del Norte, especialmente en Belfast, se han vivido 48 horas de racismo, xenofobia y violencia contra migrantes, impulsadas por una estrategia de extrema derecha. Este odio no es espontáneo, sino que es avivado por figuras como Tommy Robinson, Nigel Farage, Rupert Lowe y Elon Musk, quienes utilizan sus plataformas para difundir mensajes de odio y xenofobia. Robinson, conocido por sus discursos antimigración, ha sido detenido múltiples veces y sigue incitando la violencia. Farage y Lowe, líderes de partidos ultra, promueven la ira como respuesta a crímenes recientes. Musk, al restablecer cuentas suspendidas en redes sociales, facilita la propagación de estos discursos. Estos líderes están detrás de la violencia en Irlanda del Norte, enorgulleciéndose de sembrar miedo entre las comunidades vulnerables.

Que se hayan cumplido 48 horas de racismo, xenofobia, violencia y caza al migrante en Irlanda del Norte, en las calles de Belfast, no es algo casual. Ese odio no surge de forma espontánea. Pese a que estallaron tras el apuñalamiento de un hombre por parte de un migrante, detrás de estos disturbios hay una estrategia, un discurso planificado que se extiende por perfiles ultras.

Ultraderechistas que rocían de gasolina el debate público, a la espera de una chispa que lo haga saltar todo por los aires. El apuñalamiento a Stephen Ogilvie es la chispa que esperaban. Estos son los propagadores del odio en Irlanda del Norte.

Son personas de extrema derecha de dentro y de fuera del país. Hablamos de Tommy Robinson, de Nigel Farage, de Rupert Lowe y de, por supuesto, Elon Musk. Ellos son los que han conseguido expandir por el mundo su mensaje de odio. Además, en los últimos días, han aprovechado la chispa de Belfast para abarrotar las redes sociales de mensajes contra los extranjeros y minorías vulnerables.

Pero hablemos más de cada uno de ellos.

Tommy Robinson

El agitador de ultraderecha Tommy Robinson, al salir de una vista relacionada con un caso de acoso contra periodistas

"Os están diciendo que yo soy el instigador de la violencia en las calles", ha dicho Tommy Robinson, el autodeclarado activista antimigración y antislam. Es el responsable de haber convocado más protestas que veces ha pisado la cárcel. Lo han detenido ya en cinco ocasiones y sí, también está detrás de las últimas protestas violentas y de extrema derecha en Belfast.

"Mientras otra persona inocente es masacrada por un invasor, el público indignado hace oír sus preocupaciones y su ira por todo el país". Estas son las palabras que ha escogido Robinson para definir las dos jornadas de xenofobia vividas en Irlanda del Norte.

El antiguo Twitter lo suspendió por sus discursos de odio, pero Elon Musk, otro de los propagadores de la xenofobia, ordenó restablecer su cuenta. Ahora, la utiliza para incitar a sus 2 millones de seguidores.

Nigel Farage

Nigel Farage

Rabia, pura rabia es lo que siente Nigel Farage, el hombre del Brexit, hacia las personas que no son blancas y británicas como él. Por eso, no ha dudado en decir: "Sugiero que respondamos con pura rabia fría".

Como líder del partido ultra Reform UK, cree que la ira es una respuesta aceptable ante los dos crímenes que se han producido en los últimos días en Reino Unido, el de Southampton y el de Belfast.

Su partido ya es el más popular en los últimos sondeos en intención de voto. Y eso que defiende ideas como: "La ira corre el riesgo de empeorar considerablemente".

Rupert Lowe

A Frage le ha salido un duro competidor: Rupert Lowe, que dejó el partido para formar Restore Britain.

"¿Y el derecho de los británicos a no ser violados, apuñalados o asesinados por extranjeros que no tienen nada que hacer aquí?" o "vamos a limpiar el legado catastrófico de la inmigración incontrolada", son solo una de sus polémicas frases ultras. Porque le gusta comentar y difundir sus ideas racistas también en redes sociales.

Elon Musk

El magnate y fundador de Tesla, Elon Musk.

Ahí, en redes sociales, Lowe ha encontrado a su aliado perfecto y no es otro que Elon Musk. Porque el tecnomagnate comparte y suscribe casi todo lo que dice Lowe en X. Una plataforma que ahora prefiere la extrema derecha para organizarse y que se alimenta de bulos y videos creados con inteligencia artificial para incitar al odio.

Todos ellos están alentando la violencia en Irlanda del Norte. Y lo más preocupante, se enorgullecen de atemorizar a una población, muchas veces, en máxima vulnerabilidad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido