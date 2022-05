La prohibición a Donald Trump de usar su la red social de Twitter puede tener los días contados. El que será el nuevo propietario de la aplicación, el multimillonario Elon Musk, ha avanzado que cuando se haga con el control de la aplicación revertirá la decisión que mantiene al expresidente de Estados Unidos lejos de los tuits desde enero de 2021, cuando se produjo el asalto al Capitolio.

Considera Musk que fue un error vetar a Trump, un hecho que ocurrió después de que incitase al golpismo y la violencia desde su perfil de Twitter mientras se producía la revuelta. "Las prohibiciones permanentes deben ser extremadamente raras y reservarse verdaderamente para cuentas que son falsas, cuentas no deseadas o bots. No pienso que fuera correcto prohibir a Donald Trump", ha asegurado Musk. Añade además que la prohibición fue moralmente incorrecta y completamente absurda, pues no consiguió silenciar al expresidente.

Trump tiene su propia red social

Tras su expulsión de Twitter y Facebook, Trump creó su propia red social, 'Truth Social', que se traduce al español como 'Verdad Social'. Con ella buscaba recuperar su presencia en las plataformas digitales, donde antes de su veto era prácticamente omnipresente, tuiteando día y noche.

De hecho, en el día en el que Elon Musk compró Twitter, 'Truth' fue la aplicación más descargada entre los teléfonos iPhone, seguida de Twitter.