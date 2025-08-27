La UE eliminará aranceles a EEUU esta semana para cumplir con las exigencias de Trump

El organismo europeo quiere hacerlo esta misma semana para así cumplir con la exigencia de Donald Trump, quien aseguró que una vez se llevase a cabo, entonces Estados Unidos reduciría las explotaciones de automóviles europeos.

