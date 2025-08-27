Ahora

Guerra comercial

La UE eliminará aranceles a EEUU esta semana para cumplir con las exigencias de Trump

El organismo europeo quiere hacerlo esta misma semana para así cumplir con la exigencia de Donald Trump, quien aseguró que una vez se llevase a cabo, entonces Estados Unidos reduciría las explotaciones de automóviles europeos.

Ursula von der Leyen y Donald Trump

La Unión Europea quiere agilizar la legislación para eliminar todos los aranceles que haya sobre productos industriales estadounidenses, según ha adelantado Bloomberg. El organismo europeo quiere hacerlo esta misma semana para así cumplir con la exigencia de Donald Trump, quien aseguró que una vez se llevase a cabo, entonces Estados Unidos reduciría las explotaciones de automóviles europeos.

Noticia en ampliación...

