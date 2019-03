El antes y el después del calvario del opositor venezolano Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde

Es la primera imagen de Leopoldo López, junto a sus hijos y la misma instantánea tres años antes. El líder de la oposición está en casa, bajo arresto domiciliario y nadie quiere irse de su puerta.

Su madre no tarda en aparecer y los periodistas se agolpan en torno a ella: "Yo no lo he visto en mes y medio, llevo seis semanas sin verlo "

Su padre cuenta en una entrevista en España como recibió de madrugada la llamada de Lilian. Le dijo que su nieta iba a darle una buena noticia pero no fue ella la que se puso al teléfono. "'Hola papá, estoy en mi casa papá. Esas fueron las primera palabras (de Leopoldo López) y por supuesto yo le dije dios te bendiga", cuenta el padre de López.

Desde su partido, Voluntad Popular, en un comunicado aseguran que la liberación de Leopoldo López ha sido gracias a los 99 días de protestas antigubernamentales. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por su parte, en un tuit, asegura que la situación de salud del dirigente político le permitió otorgar una medida humanitaria, su salida de prisión y su arresto domiciliario, aunque sus familiares dicen que su salud es perfecta.

Leopoldo lleva en prisión más de tres años, fue condenado a casi 14 por incitar a la violencia durante la marcha estudiantil del 12 de febrero de 2014. Todos recuerdan el vídeo donde se escucha a Leopoldo López, desesperado y gritando, denuncia torturas en la cárcel. No es la primera vez que hablaba de tratos crueles, torturas psicológicas y hasta robo de documentos personales. Ahora su salida de prisión para los suyos es más que una victoria.