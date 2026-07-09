Ejecutada a tiros la presunta autora del atentado contra el ucraniano Vadym Iermolaiev en Mónaco

¿Quién mató a quien quiso matar a Vadym Iermolaiev? La Interpol emitió una alerta roja de búsqueda de Anastasiia Berezovska, quien habría colocado la bomba frente a la casa del empresario ucraniano disfrazada de hombre.

Las cámaras de seguridad de Mónaco, una de las ciudades (y microestados) más seguras del mundo, captaron a un hombre con sudadera negra y gorro de pescador colocando una mochila en la entrada de un edificio. La bomba estalló después, hiriendo a tres personas: el presunto objetivo del atentado, el empresario ucraniano Vadym Iermolaiev, su esposa y su hijo de 13 años. Poco después, llegó el primer giro de la historia: la Interpol emitió una alerta roja para localizar a Anastasiia Berezovska, una ciudadana ucraniana de 39 años con un tatuaje, "posiblemente una serpiente" en el brazo derecho, desde el hombro hasta el codo.

La razón: Berezovska estaba señalada por la organización internacional de policía criminal como posible autora de un intento de asesinato con explosivos en la vía pública y organización delictiva. Ahora está muerta. Su cuerpo ha aparecido enterrado en un bosque de la región de Kyiv con heridas de bala en la cabeza, según la información ofrecida por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Fiscalía general del país. La mujer, que habría colocado los explosivos frente a la vivienda de Iermolaiev vestida para que fuera confundida con un hombre, llegó a Ucrania dos días después del atentado.

La Fiscalía ucraniana ha explicado a la cadena BBC que dos sospechosos se reunieron con ella en un coche en una autopista de la región dos días más tarde. "Viajó con ellos durante un tramo", explican, después de esto, fue asesinada. Según ha podido saber el SBU, la mujer se comunicó con su familia al regresar a Ucrania y también con otros dos hombres, un funcionario de la Dirección Principal de la Inteligencia ucraniana y un exagente de Policía. Estas dos personas han sido acusadas de asesinar a Berezovska. Están acusados de homicidio intencional cometido en grupo y con conspiración.

La investigación llevada a cabo en Ucrania descubrió que los dos acusados habían realizado repetidas transferencias bancarias y pagos con criptomonedas a Berezovska, lo que llevó a la Policía a tratarlos como personas potencialmente implicadas en el intento de asesinato en Mónaco, según recoge la CNN. En el tiempo en el que trataron de localizar a estas dos personas, el trabajador de Inteligencia, en activo, confesó el asesinato de la ucraniana.

En un comunicad, la Policía aseguró que este agente de Inteligencia no había informado a sus superiores de sus contactos con la mujer ni sobre las transferencias a su nombre, y reconoció haber actuado por iniciativa propia. Además, durante el registro en la vivienda del expolicía, se localizó "una habitación en el sótano que parecía una cámara de tortura". La Fiscalía ahora trata de localizar a los instigadores del intento de asesinato y a otras personas que pudieran estar implicadas en el atentado contra los Iermolaiev.

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