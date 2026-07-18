EEUU prosigue con sus ataques nocturnos contra Irán mientras los ayatolás responden con ofensivas contra sus bases en Oriente Medio

Los detalles El Ejército estadounidense ha completado su séptima noche consecutiva acatando territorio iraní y mantiene su bloqueo a los puertos del país ayatolá.

El conflicto en Oriente Medio persiste con una nueva oleada de ataques. Estados Unidos ha realizado bombardeos durante siete noches consecutivas contra Irán, que ha respondido con misiles dirigidos a objetivos estadounidenses en la región. Según el Comando Central de Estados Unidos, los ataques se centraron en instalaciones de vigilancia y depósitos de armas iraníes. A pesar de no especificar el éxito de la operación, se han reportado víctimas en Irán. En represalia, Irán ha atacado bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio. La situación sigue escalando con ambas partes en alerta máxima.

El conflicto en Oriente Medio, lejos de acabar, continúa. Estados Unidos ha completado durante la madrugada de este viernes a sábado una nueva oleada de ataques que supone la séptima noche consecutiva en la que el Ejército estadounidense lanza ofensivas contra Irán, que, por su parte, ha respondido lanzando misiles contra objetivos de EEUU en la región.

Según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los bombardeos de esta operación tuvieron como objetivo instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas iraníes. Las fuerzas armadas detallaron que para la operación, Estados Unidos empleó aviones de combate, drones, buques de guerra y otros medios militares sin especificar el éxito del ataque.

Estados Unidos, como recoge el comunicado, sigue responsabilizando a Irán por la escalada del conflicto y que, por orden de Donald Trump, mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Además, el Comando ha señalado que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio en estado de alerta y preparados para responder a nuevas amenazas.

Aunque EEUU no ha especificado el resultado del ataque, la radiotelevisión pública de Irán, IRIB, ha informado de que al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en la provincia iraní de Hormozgan, en el sur del país.

La respuesta de Irán

Como consecuencia de los ataques contra su territorio, el régimen ayatolá ha informado en la madrugada de este sábado de una nueva oleada de ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio con operaciones dirigidas contra objetivos situados en Jordania, Baréin, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, entre otros, en respuesta a la campaña de bombardeos de Washington.

La televisión estatal iraní, IRIB, ha señalado que las fuerzas iraníes han atacado varias posiciones vinculadas al despliegue militar estadounidense en la región, entre ellas la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, y la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

La instalación saudí fue alcanzada con misiles debido a que albergaba aviones cisterna estadounidenses utilizados para apoyar las operaciones de Washington contra Irán, según la cadena, que también ha asegurado que las fuerzas iraníes han llevado a cabo ataques contra infraestructuras militares y "varios centros de transporte operados por Estados Unidos" en Kuwait.

Según un comunicado castrense recogido por la misma fuente, drones iraníes han impactado contra "el depósito de municiones del Ejército estadounidense en el campamento Al Adirei y los almacenes de municiones en la base aérea Ali Al Salem, también en Kuwait".

En la citada nota, el departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Irán ha descrito el campamento Al Adirei como "uno de los centros importantes de apoyo y reestructuración de las fuerzas estadounidenses", mientras que ha calificado la base Ali Al Salem como uno de los principales puntos de apoyo y coordinación de operaciones aéreas de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico.

El comunicado militar añade que, como continuación de estas acciones, los depósitos de combustible estadounidenses situados en la base aérea Al Azraq, en Jordania, también han sido atacados con drones. Teherán considera esta instalación estratégica por su ubicación, sus infraestructuras militares y su papel en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental.

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