EEUU pausa temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo

Los detalles Según un portavoz del Departamento de Estado, este parón se debe a la necesidad de formar a su personal sobre nuevos procedimientos.

Estados Unidos ha suspendido temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante a nivel mundial para formar a su personal consular en nuevos procedimientos. Un portavoz del Departamento de Estado explicó que las citas de visado serán ajustadas mientras se lleva a cabo esta formación, sin precisar cuándo se reanudarán los servicios. Las embajadas y consulados informarán directamente a los solicitantes sobre cualquier cambio. La formación busca asegurar que los receptores de visados no dependan de beneficios públicos. Estas cancelaciones, que comenzaron en agosto, son parte de una respuesta a un fallo judicial contra un veto de visados a ciudadanos de 75 países.

Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo por la necesidad de formar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, según ha justificado este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", ha indicado a la Agencia Efe un portavoz de Estado que no ha aclarado cuándo se reanudarán esos servicios.

"Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes", ha añadido el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas.

La formación está relacionada con nuevos procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas y "no se convierten en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello".

Según el Departamento de Estado, este nuevo curso para funcionarios y empleados consulares comenzó a principios de agosto a nivel "mundial", por lo que esas cancelaciones temporales se aplican por igual en toda la red de consulados de Estados Unidos.

Según otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.

El material formativo fue puesto a disposición de los consulados después de que un juez federal declarara ilegal el veto a los visados a ciudadanos de 75 países, por el supuesto riesgo que ve la Administración del presidente Donald Trump en que personas de estas naciones sean admitidas dentro de Estados Unidos y recurran a subsidios públicos.

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