EEUU da luz verde a una "autorización temporal y a corto plazo" a la venta de petróleo iraní varado en el mar

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, junto a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una imagen de archivo.

Los detalles El secretario del Tesoro, Scott Bessent, asegura que "esta autorización se limita estrictamente al petróleo que ya está en tránsito y no permite nuevas compras ni producción".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó temporalmente la compra y venta de petróleo iraní varado en el mar, como parte de las medidas de la Administración Trump para frenar el alza de precios de la gasolina en medio de su conflicto con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz. Esta decisión permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado hasta el 19 de abril. Además, se levantaron temporalmente sanciones al petróleo ruso. La Administración también modificó la ley Jones para permitir que embarcaciones extranjeras transporten crudo en puertos estadounidenses. El precio del petróleo y el índice S&P 500 han experimentado fluctuaciones en respuesta a estas medidas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este viernes temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar, como una nueva medida de la Administración del presidente, Donald Trump, para intentar frenar el alza de precios de la gasolina en medio de la guerra con la República Islámica y el persistente cierre del Estrecho de Ormuz.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero. Bessent explicó en su cuenta oficial de X que la autorización se aplica al petróleo cargado en buques a partir de este viernes y se extiende hasta el 19 de abril.

"Irán es la cabeza de la serpiente del terrorismo global y gracias a la Operación Furia Épica del presidente Trump, estamos ganando esta batalla crucial a un ritmo incluso más rápido de lo previsto. En respuesta a los ataques terroristas de Irán contra la infraestructura energética mundial, la Administración Trump seguirá desplegando el poder económico y militar de Estados Unidos para maximizar el flujo de energía al mundo, fortalecer el suministro global y garantizar la estabilidad del mercado", ha expuesto en sus redes sociales.

Es por ello que "el Departamento del Tesoro emite una autorización a corto plazo, con un alcance muy específico, que permite la venta de petróleo iraní que actualmente se encuentra varado en el mar", ha comunicado, a lo que añade que "esta autorización temporal y a corto plazo se limita estrictamente al petróleo que ya está en tránsito y no permite nuevas compras ni producción. Además, Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán y su capacidad para acceder al sistema financiero internacional".

"Actualmente, China está acaparando petróleo iraní, objeto de sanciones, a precios irrisorios. Al liberar temporalmente este suministro existente para el mundo, Estados Unidos aportará rápidamente aproximadamente 140 millones de barriles de petróleo a los mercados globales, aumentando así la oferta energética mundial y ayudando a aliviar la presión temporal sobre el suministro causada por Irán. En esencia, utilizaremos el petróleo iraní contra Teherán para mantener el precio bajo mientras continuamos con la Operación Furia Épica", ha explicado además.

El encargado del Tesoro dijo que "Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados, y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre su capacidad para acceder al sistema financiero internacional".

La nueva medida se suma a la decisión de la Administración Trump de levantar durante 60 días las sanciones al petróleo ruso, igualmente varado en el mar, que fue adelantada la semana pasada.

Desde el inicio de la guerra contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, Estados Unidos se ha visto obligada a relajar sanciones y optar por medidas de contención para intentar contener una escalada de precios agresiva del galón de gasolina. Esta semana, Trump también modificó la ley Jones para permitir que embarcaciones que no sean de origen estadounidense puedan transportar crudo dentro de los puertos norteamericanos.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) el galón registró un precio entre 3.8 a 4.2 dólares este viernes. Por su parte, el petróleo registró un aumento cercano al 3%, mientras Estados Unidos avanzaba en sus esfuerzos por reabrir el estrecho.

Asimismo, el barril de Brent alcanzó aproximadamente 112 dólares, lo que supone más de la mitad de incremento desde que comenzó la guerra. En paralelo, el índice S&P 500 experimentó un retroceso de alrededor del 1,5%.

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