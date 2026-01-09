EEUU intercepta el petrolero 'Olina' en el Caribe bajo la sospecha de que transportaba crudo venezolano

¿Por qué es importante? La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha descrito la embarcación como parte de la llamada "flota fantasma" que tratan de evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas mientras transportan petróleo embargado.

Estados Unidos continúa su operación en el Caribe para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar petróleo embargado de Venezuela. Este viernes, fuerzas conjuntas estadounidenses interceptaron el petrolero 'Olina' en una acción coordinada entre el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional. La operación, realizada antes del amanecer, involucró a infantes de Marina desde el portaviones USS Gerald R. Ford. El Comando Sur aseguró que la acción envía un "mensaje claro" contra actividades ilegales transnacionales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al 'Olina' como parte de la "flota fantasma" que intenta evadir a las fuerzas estadounidenses. La operación se desarrolló sin resistencia y forma parte de la iniciativa Southern Spear para reforzar la seguridad marítima.

Estados Unidos sigue con su operación en el Caribe para incautar toda embarcación sospechosa de transportar petróleo embargado de Venezuela y este viernes ha vuelto a interceptar un buque en aguas caribeñas acusado de lo mismo.

Según ha informado el Comando Sur, fuerzas conjuntas de Estados Unidos han interceptado este viernes el petrolero 'Olina' en una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS).

La operación se ha realizado antes del amanecer y ha contado con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje. En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha descrito al Olina como parte de la llamada "flota fantasma", compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas.

Según Noem, el buque, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado". La operación contó con la coordinación de la SouthernSpear, una iniciativa para "reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.