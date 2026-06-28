El drama de los niños huérfanos tras perder a sus padres en los terremotos de Venezuela: activistas alertan del riesgo de que sean secuestrados

¿Por qué es importante? Algunos están ingresados solos en los hospitales, a la espera de recibir atención médica. Ahora, corren el riesgo de que se los pueda pasar cualquiera que se haga pasar por un familiar.

Tras los devastadores terremotos en Venezuela, muchos niños quedaron huérfanos y escucharon las voces de rescatistas en lugar de las de sus padres. Estos menores, que han perdido todo, están siendo ingresados solos en hospitales, esperando atención médica urgente. En redes sociales, activistas advierten del peligro que enfrentan, alertando sobre posibles secuestros por personas que podrían hacerse pasar por familiares. Unicef estima que 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria en Venezuela. Muchos están ahora en las calles, expuestos a múltiples peligros tras perder a sus familias.

Después de que todo se viniera abajo por los terremotos de Venezuela, muchos niños y niñas dejaron de escuchar la voz de sus padres. En su lugar, oyeron la de los rescatistas, que les dieron indicaciones para salir de los escombros.

Algunos de ellos lo han perdido todo, sus familias y sus vidas, y han tenido que ser ingresados solos en hospitales, esperando recibir atención médica cuanto antes. "Buscan comida y no saben llegar llegar a los lugares donde se están distribuyendo los alimentos", lamenta Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España.

Mientras, en las redes sociales hay activistas que lanzan un mensaje de desesperación por el peligro que corren ahora estos menores: "Hay un grave riesgo de que personas sin escrúpulos se aprovechen de esta situación para robarlos o hacerles desaparecer", ha alertado Jonatan Palacios. Y es que corren el riesgo de ser secuestrados por cualquiera que se haga pasar por un familiar.

Desde Unicef, que ha cifrado en 680.000 los niños y niñas que ahora mismo necesitan asistencia humanitaria en Venezuela, trabajan con unos pasos muy marcados para darles de nuevo una estabilidad: identificación, acompañamiento en confianza, desplazamiento a un lugar seguro y atención psicológica.

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